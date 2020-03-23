В Амурском перинатальном центре приняли роды у 14-летней школьницы

В Амурском областном перинатальном центре в этом году родила 14-летняя амурчанка. Девушка стала самой молодой роженицей с начала года, в основном врачи отмечают, что все чаще рожают женщины более зрелого возраста. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказал заместитель главного врача Амурской областной клинической больницы по акушерско-гинекологической помощи Анатолий Судаков.

«Самой молодой 14 лет, самой взрослой – под 50. Процент женщин, которые в более зрелом возрасте рожают, увеличился. При этом самый репродуктивный возраст – 19-29 лет», – привел цифры кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ Анатолий Судаков.

В программе речь идет о том, как придать ребенку «здоровый старт». Негативно на это влияют злоупотребление алкоголем и курение. «Благополучное родоразрешение чаще всего связано со здоровьем женщины и тем, как она вынашивает ребеночка. Мужчина тоже должен быть здоров, без вредных привычек и женщина тоже. Но сейчас придать здоровый старт все сложнее. В 80-е годы у нас было 3 магазина в округе, которые торговали винно-водочным товаром. Сегодня 12 точек только на одном перекрестке, – рассуждает Анатолий Георгиевич. – В 2004 году у нас было 24 бесплодные пары на весь Благовещенск, сегодня мы каждый год проводим не менее 400 процедур ЭКО, это же о чем-то говорит!».

Кроме того, зам главного врача АОКБ привел статистику: процент нормальных родов на сегодня – 38, а 44 % малышей в перинатальном центре появляются на свет путем кесарева сечения.