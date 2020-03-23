В Благовещенске ждут четыре авиарейса с россиянами из-за рубежа

Фото: amurair.ru

До конца марта ожидается прилет в Благовещенск четырех самолетов с российскими туристами. Людей доставят на родину из Таиланда и Вьетнама.

Рейс авиакомпании Azur air ожидается 23 марта из Нячанга. 29 марта прилетит самолет из Утопао. Борт компании «Икар» из Пхукета ожидается в Благовещенске 30 марта, 31 марта – из Нячанга.

Время прибытия рейсов может быть изменено. Актуальная информация отражается на онлайн-табло аэропорта Благовещенска.

Все пассажиры по прибытии проходят двойной тепловизионный контроль и осмотр врача в аэропорту, после отправляются на самоизоляцию по месту проживания на 14 дней.

Аэропорт столицы Приамурья в настоящее время работает в штатном режиме, по расписанию выполняются все рейсы на внутренних авиалиниях, сообщает официальный сайт amurair.ru.

В настоящее время Россия на фоне пандемии коронавируса ограничила авиасообщение со всеми странами мира. Приостановлены все полеты в иностранные государства, за исключением рейсов из Москвы в столицы или крупные города.