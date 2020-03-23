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сегодня, 16:00 4

В Благовещенске ждут четыре авиарейса с россиянами из-за рубежа

В Благовещенске ждут четыре авиарейса с россиянами из-за рубежа
Фото: amurair.ru

До конца марта ожидается прилет в Благовещенск четырех самолетов с российскими туристами. Людей доставят на родину из Таиланда и Вьетнама.

Рейс авиакомпании Azur air ожидается 23 марта из Нячанга. 29 марта прилетит самолет из Утопао. Борт компании «Икар» из Пхукета ожидается в Благовещенске 30 марта, 31 марта – из Нячанга.

Время прибытия рейсов может быть изменено. Актуальная информация отражается на онлайн-табло аэропорта Благовещенска.

Все пассажиры по прибытии проходят двойной тепловизионный контроль и осмотр врача в аэропорту, после отправляются на самоизоляцию по месту проживания на 14 дней.

Аэропорт столицы Приамурья в настоящее время работает в штатном режиме, по расписанию выполняются все рейсы на внутренних авиалиниях, сообщает официальный сайт amurair.ru.

В настоящее время Россия на фоне пандемии коронавируса ограничила авиасообщение со всеми странами мира. Приостановлены все полеты в иностранные государства, за исключением рейсов из Москвы в столицы или крупные города.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Каким способом прилетевшие будут добираться до своего дома, квартиры?! Их отвезут на автобусе по адресам, или такси, как продуман властями этот вопрос?!

  • ay

    ay
    1 час назад

    Терминатор

    Каким способом прилетевшие будут добираться до своего дома, квартиры?! Их отвезут на автобусе по адресам, или такси, как продуман властями этот вопрос?!



    Через карантин. Хорошо бы.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    А зачем карантин? В Амурской области коронавируса нет. Вася в инстаграме сказал.

  • Потреблядь

    Потреблядь
    1 час назад

    ay

    Терминатор

    Каким способом прилетевшие будут добираться до своего дома, квартиры?! Их отвезут на автобусе по адресам, или такси, как продуман властями этот вопрос?!



    Через карантин. Хорошо бы.



    В Усть-Ивановку их.

    На две недели.

    В карантин

    (шутка)

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