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сегодня, 15:42 0

Из КНР в Россию завезли более 25 миллионов защитных масок

Из КНР в Россию завезли более 25 миллионов защитных масок
Фото: Амур.инфо

Самолет ВКС России привез 25,5 миллиона индивидуальных защитных масок из Китая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Самолет Ан-124 ВКС России доставил из Китайской Народной Республики на аэродром "Чкаловский" 25,5 миллиона индивидуальных защитных масок», – говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию вокруг пандемии коронавируса.

«Обстоятельно обсуждена ситуация вокруг пандемии коронавируса с учетом того, что Россия и Китай с самого начала наладили тесное сотрудничество в борьбе с инфекцией. C российской стороны дана высокая оценка достигнутых руководством КНР и всем китайским народом результатов в противодействии распространению заболевания», – говорится в сообщении Кремля.

По информации «Интерфакса», Путин и Си Цзиньпин высказались за дальнейшее оказание взаимопомощи и углубление кооперации в области медицины и разработки лекарственных препаратов, отмечает пресс-служба Министерства обороны.

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#Китай #коронавирус

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