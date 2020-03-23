Штрафы за разговоры по мобильному за рулем хотят выносить с помощью нейросети

ГИБДД планирует начать использование камер, способных фиксировать разговоры водителя по телефону во время движения. Работающий на основе нейросети софт проходит испытание, вскоре его начнут применять в Москве.

Использовать такие технологии нельзя, пока у водителя нет способа доказать, что камера ошиблась, предупреждают эксперты. В Госдуме уже призывают поднять штраф за использование телефона за рулем с 1,5 тысячи до 5 тысяч рублей и ужесточить ПДД.

О том, что полиция планирует начать применение камер, способных фиксировать использование водителем телефона во время движения, «Коммерсанту» рассказал замначальника ГИБДД России Александр Быков. «Наши коллеги из управления ГИБДД по Москве рассматривают возможность применения таких приборов в столице, но о массовом их применении речи пока не идет, — сообщил он.— Сначала производителю нужно пройти испытания и получить сертификаты, подтверждающие, что программное обеспечение и заложенный в нем алгоритм способны корректно такие случаи фиксировать и отбраковывать ложные срабатывания. Свои замечания на этот счет мы уже высказали. Если вся документация будет получена, комплекс можно будет применять в тестовом режиме».

Предполагается, что штрафы будут присылать автовладельцам по почте. Если за рулем в момент нарушения находился не собственник, он сможет в рамках обжалования переписать постановление на водителя.

Суть технологии заключается в том, что нейросеть с помощью Big Data научилась точно определять, держит ли водитель телефон у уха, или, например, пристегнут ли он ремнем безопасности»,— пояснил источник, знакомый с ситуацией.

ЦОДД с 2016 года по контракту арендует у «Строй Инвест Проекта» 100 камер за 650 миллионов рублей. В контракте оговаривается возможность фиксации нарушений по статье 12.36.1 КоАП — вероятно, что в рамках документа новая технология и внедряется. Для начала компании нужно утвердить новый прибор в качестве «типа средства измерения» в Росстандарте. В пресс-службе ведомства подтвердили, что заявки от «Строй Инвест Проекта» на «изменения технических характеристик комплексов» сейчас рассматривают во Всероссийском НИИ физико-технических и радиотехнических измерений.

В России запрет на пользование телефоном за рулем введен в ПДД в 2001 году, с 2013-го за нарушение действует штраф 1,5 тысячи рублей. В 2018 году за этот вид нарушений было наказано 81,5 тысячи водителей, в 2019 году — более 84,8 тысячи. В 2013 году УГИБДД Воронежской, Тамбовской областей и Татарстана по снимкам начали высылать штрафы за непристегнутый ремень и езду с выключенными фарами. Практика была запрещена ГИБДД России, поскольку приборы не были сертифицированы для выявления этих видов нарушений, а инспекторы по фотографиям определяли, пристегнут ремнем водитель или нет.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что в ПДД нужно вписать запрет на любые гаджеты в руках во время вождения, при этом штраф за нарушения правил должен быть не менее 5 тысяч рублей. В редакции нового КоАП от Минюста, которая сейчас проходит общественное обсуждение, существующая санкция не поменялась. Контроль, по мнению депутата, должен осуществляться как инспекторами, так и автоматическими камерами.