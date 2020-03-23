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сегодня, 15:59 2

В этом году из 3 165 амурских сирот жилье получат лишь некоторые

В этом году из 3 165 амурских сирот жилье получат лишь некоторые
Фото: pixabay.com

Министерство социальной защиты населения Амурской области в ответе на запрос редакции Амур.инфо сообщило о мерах, которые предприняты региональным правительством для решения проблемы с обеспечением жильем сирот, выпустившихся из амурских детских домов.

Информагентство сообщало о том, что только в Благовещенске выстроилась очередь из 544 сирот, которым необходимо предоставить жилье общей стоимостью почти в миллиард рублей. Согласно свежим данным, в целом в Приамурье своей жилплощади ждут 3 165 повзрослевших сирот, из них 1 978 человек в возрасте от 18 до 23 лет, а также 1 187 человек из тех, кто уже старше.

«Так, наиболее проблемными территориями с большой очерёдностью детей-сирот и лиц из их числа является город Благовещенск и город Свободный», – сообщается в официальном ответе амурского минсоцзащиты.

В 2019 году на покупку жилья для амурских сирот было выделено 213,4 миллиона рублей, что позволило приобрести для выпускников детдомов 205 квартир. В 2020 году на обеспечение жильем детей-сирот в регионе будет выделено почти 296 миллионов, из них – около 177 миллионов из федерального бюджета и 119 миллионов – из областного. На выделенные средства планируется обеспечить жильем 238 лиц из числа детей-сирот, то есть квартиры получат примерно 12 % от общего их количества.

В настоящее время министерством подготовлен проект закона «О внесении изменения в закон Амурской области от 11.04.2005 № 472-ОЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"». Планируется создать возможность и условия предоставления дополнительной социальной поддержки для тех сирот, которым уже исполнилось 25 лет.

Им правительство области будет предоставлять соцвыплаты вне зависимости от наличия судебного акта. Законопроект будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания Амурской области, которое запланировано на 26 марта.

Кроме того, с целью снижения социальной напряженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, которые закончили обучение в образовательных учреждениях, их будут временно размещать в комнатах муниципальных общежитий и свободного жилищного фонда. Так, в 2018 году жилье маневренного муниципального фонда было предоставлено 38 сиротам, в 2019 году – 46.

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#Недвижимость #областная власть #соцзащита

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    24 минуты назад

    За то при Брежневе был "застой"

  • Потреблядь

    Потреблядь
    20 минут назад

    Дмитрий Русский

    За то при Брежневе был "застой"



    Да на костях построено все это советское счастье-Застой.

    Щас просто экономическое насилие.

    Какое хуже?

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