Сын Никаса Сафронова пианист Лука хочет потолстеть до 250 килограммов
Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин хочет увеличить свой вес до 250 килограммов. Сейчас он весит 242.
«Я поставил себе цель – во время поста дойти до 250 килограммов, – говорит Лука. – Сейчас я вешу 242. Соблюдая пост и ограничивая себя в сладком, хочу поправиться еще на восемь килограммов. Потому что для меня важна магия чисел. 250 килограммов – вес половозрелого льва. А поскольку я ощущаю себя в душе львом, считаю, что обязан дойти до таких размеров», – рассказал Лука «Собеседнику».
На негатив, который идет в его сторону, молодой человек старается не обращать внимания. К едким комментариям в свой адрес он относится философски. «Мне даже приятно, что я являюсь для людей некой отдушиной, в которую они могут выплеснуть свой негатив, – продолжает Лука. – Я ведь знаю, что люди по своей природе добрые. (...) Я понял, что для них это некая форма сублимации негатива, который происходит у них на работе и в семейной жизни».
Затравкин не скрывает, что он пользуется успехом у противоположного пола. Но к выбору второй половинки подходит ответственно. «Мне нужна любящая и заботливая девушка, – говорит Лука. – Большое количество моих состоятельных друзей, в том числе и известных спортсменов, выбирают себе в жены красивых девушек модельной внешности. И потом очень об этом жалеют. Ведь их вторые половинки не могут сварить вкусный супчик, пожарить котлеточек, измерить ночью температуру. (...) женщина должна быть поддержкой и опорой, которой ты можешь доверить самое ценное и сокровенное. Она должна уметь не пилить, а советовать. Поймите: любовью можно заниматься раз в день, потом – раз в неделю, потом – раз в месяц. А разговор необходим на протяжении всей жизни. Я не хочу стать глубоко несчастным человеком, поэтому очень скрупулезно отношусь к выбору своей второй половинки».
Лука говорит, что уже готов к свадьбе и мечтает о пышном торжестве. «Я задумываюсь о свадьбе с самого рождения, – улыбается Сафронов-младший. – С юности начал копить деньги на торжество. Пока не накопил. Но на фату уже хватит. Сейчас я официально свободный мужчина. Но по секрету вам скажу: возможно, мое сердце уже занято».
Сын известного художника Никаса Сафронова Лука Затравкин прославился после того, как застрял в туалете самолета. Тогда многие жалели тучного молодого человека и просили его похудеть. Но Лука к советам не прислушивается.
Фото: www.instagram.com/lukasafronovofficial
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