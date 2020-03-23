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сегодня, 15:07 1

Многофункциональные центры Приамурья изменили режим работы из-за коронавируса

Многофункциональные центры Приамурья изменили режим работы из-за коронавируса
Фото: mfc-list.info

Все многофункциональные центры, расположенные в Амурской области, изменили режим работы. Информация об этом появилась на официальном сайте mfc-amur.ru.

«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции с 23.03.2020 года все отделения МФЦ Амурской области переходят на работу только по предварительной записи», – сказано в сообщении.

Посещать МФЦ следует ко времени предварительной записи. По одной записи предоставляется одна услуга.

Запись доступна через мобильное приложение МФЦ, на сайте mfc-amur.ru, по телефону регионального колл-центра МФЦ 8 (4162) 99-22-22.

Для ограничения пребывания посетителей в офисах приостановлен доступ граждан к местам самостоятельной работы (гостевые компьютеры).

Амурчан просят получать услуги самостоятельно в электронном виде через портал gosuslugi.ru.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    К сожалению да, сегодня пытался взять для себя лично талон предварительной записи, но не получилось. Специалисты пояснили, что сейчас запись будет осуществляться только за сутки.

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