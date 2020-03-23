Многофункциональные центры Приамурья изменили режим работы из-за коронавируса

Все многофункциональные центры, расположенные в Амурской области, изменили режим работы. Информация об этом появилась на официальном сайте mfc-amur.ru.

«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции с 23.03.2020 года все отделения МФЦ Амурской области переходят на работу только по предварительной записи», – сказано в сообщении.

Посещать МФЦ следует ко времени предварительной записи. По одной записи предоставляется одна услуга.

Запись доступна через мобильное приложение МФЦ, на сайте mfc-amur.ru, по телефону регионального колл-центра МФЦ 8 (4162) 99-22-22.

Для ограничения пребывания посетителей в офисах приостановлен доступ граждан к местам самостоятельной работы (гостевые компьютеры).

Амурчан просят получать услуги самостоятельно в электронном виде через портал gosuslugi.ru.