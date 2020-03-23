СМИ: экс-гендиректор обанкротившегося «Буреягэсстрой» как патриот поучаствовал в создании нового памятника Жукову

В минувшие выходные информационное пространство буквально взорвала новость о том, что на Манежной площади Москвы убрали и распилили памятник Георгию Константиновичу Жукову, а на его место водрузили другой монумент. По некоторым данным, в списке меценатов указан и бывший амурчанин Геннадий Кузнецов.

Памятник Георгию Константиновичу Жукову, стоявший возле входа на Красную площадь напротив исторического музея, был установлен 8 мая 1995 года, в канун 50-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне.

«Первый монумент был создан скульптором Вячеславом Клыковым совместно с архитектором Юрием Григорьевым. Композиция представляет маршала верхом на своём жеребце Кумире, топчущем копытами штандарты нацистской Германии. Общий вес памятника составляет 100 тонн», – пишет главный музей национальной истории России.

20 марта безо всяких предупреждений его демонтировали, а на освободившееся место поставили другой – видоизмененный: правая рука маршала поднята в воинском приветствии – ранее она была лишь слегка приподнята, а у коня полководца оказалась приподнята левая передняя нога – в прежней версии жеребец стоял всеми четырьмя ногами. Новый памятник Жукову изготовили в 2014 году в мастерской «Арт-проект», созданной скульптором Вячеславом Клыковым. Директор мастерской Евгений Королев рассказал «Медузе», что новый памятник был изготовлен уже без участия Клыкова (он умер в 2006-м), но имя скульптора «решили не менять». На вопрос, кто и почему принял такое решение, Королев назвал имена маршала Дмитрия Язова и дочери маршала Эры Жуковой.

Старый монумент в процессе демонтажа разделили на несколько частей, проинформировал телеканал «Дождь». Всех, кто в процессе замены одного Жукова другим пытался выяснить, что происходит или хотя бы сфотографироваться, гоняла полиция, пишет «Российская газета».

Однако самые внимательные разглядели, что у «нового» маршала Победы не хватает одной Звезды Героя.

«… отняли у Жукова одну Звезду Героя. Он четырежды Герой Советского Союза. По-моему это УК – умаление подвига. (…) Было 4 звезды Героя, осталось 3. Обнулили», – написал на своей странице главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Кто-то из подписчиков отметил, что это не ошибка: «На момент Парада Победы он трижды Герой СССР». На это Венедиктов парировал: «Это памятник Жукову, а не параду. На параде и кобыла другая была».

Затем по Интернету разошлась фотография таблички, якобы установленной на новом монументе. В ней говорится, что памятник является символом преклонения перед величием священного жертвенного подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны

«Памятник создали и передали в дар городу Москве патриоты России: Владимир Путин, Геннадий и Анатолий Кузнецовы, Александр Максимов, Дмитрий Язов, Владимир Михалкин, Владимир Мединский, Виктор Золотов, Сергей Собянин, Константин Голощапов, Алексей Павликов, родственники Г.К. Жукова», – указано на табличке.

После этого многие начали спрашивать, кто такие Анатолий и Геннадий Кузнецовы, идущие в этом списке патриотов сразу после президента.

«Открытые медиа» выяснили, что речь идет о двух братьях. Один из них – Геннадий Кузнецов – в Приамурье известен как депутат Законодательного собрания Амурской области 5-го и 6-го созывов, а также как экс-генеральный директор некогда одного из крупнейших предприятий «Буреягэсстрой», ставшего банкротом.

Помимо Геннадия Кузнецова, в списке жертвователей указан и его брат Анатолий, который, по данным ресурса «Открытые медиа», выступает совладельцем ряда строительных компаний, зарегистрированных в Красноярском крае.

Секретарь Геннадия Кузнецова подтвердила изданию «Медуза», что на табличке именно его имя, однако отказалась соединить корреспондента со своим начальником. «Мы не даем комментариев. Света не будет пролито на данную ситуацию. Не ищите концы» – добавила помощница Кузнецова.

Оба брата и до этого устанавливали памятники. Они указаны в качестве архитекторов проекта монумента в память восстановления единства внутри Русской православной церкви в США. Также их имена упоминаются в связи с установкой памятника, посвященного 10-летию восстановления единства Русской православной церкви у храма Христа Спасителя. Бронзовая композиция была выполнена в художественной мастерской Геннадия и Анатолия Кузнецовых, говорится на сайте РПЦ. Эти новости датированы 2015 и 2017 годом соответственно.

При этом в соцсетях обращают внимание на то, что после того, как в 2016 году обанкротилось АО «Буреягэсстрой», основной кредитор компании – «Альфа-банк» – в рамках дела о банкротстве обратился в Арбитражный суд с заявлением о привлечении бывших руководителей АО «Буреягэсстрой» Геннадия Кузнецова, Сергея Геращенко и Владислава Медведева к субсидиарной ответственности и о солидарном взыскании с них в конкурсную массу должника более 11,5 миллиарда: 11 665 971 983,12 рублей.

Шестой арбитражный апелляционный суд запретил ответчикам отчуждение либо обременение принадлежащего им на праве собственности имущества, в том числе ценных бумаг и прав участника общества (юридического лица), а также наложил арест на денежные средства, в том числе те, которые будут поступать на банковские счета ответчиков в пределах суммы 11 639 853 207,57 рубля.

Геннадий Кузнецов и Сергей Геращенко попытались обжаловать это решение в Арбитражном суде Дальневосточного округа, но в сентябре 2019 года их жалоба была оставлена без удовлетворения.

Что касается нового памятника Георгию Жукову, в создании которого, вероятно, поучаствовал Геннадий Кузнецов, то он простоял недолго. Меньше чем через сутки его убрали, сославшись на то, что постамент также нуждается в реставрации. Более того, было официально заявлено, что ни о какой замене речь не шла и прежний монумент вернется на свое место после реставрации.

«Состояние памятника требует серьезных реставрационных работ в условиях мастерских. Работы были по графику запланированы на март. Чтобы после демонтажа памятника место не выглядело пустым, было решено заменить его копией этого памятника, выполненного также Клыковым. Да, копия отличается от оригинала, но это авторская копия. Однако состояние постамента требует также реставрации, поэтому и временно поставленная копия будет убрана. Мы демонтируем и исторический памятник, поставленный в 1995 году, и его копию. Постамент также будет отреставрирован», – прокомментировал «РГ» руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

При этом сын автора монумента, скульптор Андрей Клыков, считает, что памятник полководцу Великой Отечественной войны не нуждался в реставрации, пишут РИА Новости. Замене монумента удивилась и дочь Георгия Константиновича – Эра.