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сегодня, 15:04 0

В Мазановском районе в точке продажи пива обнаружили нелегальный алкоголь

В Мазановском районе в точке продажи пива обнаружили нелегальный алкоголь
Фото: pixabay.com

В Мазановском районе специалисты регионального минэкономразвития и внешних связей изъяли 41 единицу алкогольной продукции без маркировки. Товар в нелегальном обороте обнаружили в ходе проведения административного расследования в объекте, предназначенном для продажи пива.

«Мы в очередной раз убедились, что наши недобросовестные предприниматели любят понадеяться на русский "авось". Видимо, жажда наживы сильнее страха быть привлеченным к административной ответственности. Кстати, размер штрафа за подобное правонарушение довольно немалый – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей», – отметила заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Татьяна Величко.

Нелегальный алкоголь удалось обнаружить благодаря звонку на горячую линию министерства. Информацию о нарушениях принимают в рабочее время по телефону: 8 (914) 538-39-80 (есть WhatsApp), 8 (4162) 22-44-07, 22 44 26, а также круглосуточно на адрес электронной почты: epartment@economy.amurobl.ru

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#закон #торговля

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