В Свободном попало на видео, как неизвестные атаковали автомобиль
В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее происшествие в Свободном: неизвестные атаковали легковой автомобиль. Как сообщил инстаграм-паблик svbnews, это случилось возле дома № 3 на улице Кручинина.
В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что в полицию поступило сообщение по поводу повреждения автомобиля. Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к нему.
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