В Свободном попало на видео, как неизвестные атаковали автомобиль

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее происшествие в Свободном: неизвестные атаковали легковой автомобиль. Как сообщил инстаграм-паблик svbnews, это случилось возле дома № 3 на улице Кручинина.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что в полицию поступило сообщение по поводу повреждения автомобиля. Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к нему. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости Свободного (@svbnews) 22 Мар 2020 в 7:06 PDT

Просмотров всего: 814

#происшествия #Свободный #транспорт

распечатать

Александр Авдеев