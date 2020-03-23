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сегодня, 14:39 3

В Свободном попало на видео, как неизвестные атаковали автомобиль

В Свободном попало на видео, как неизвестные атаковали автомобиль
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее происшествие в Свободном: неизвестные атаковали легковой автомобиль. Как сообщил инстаграм-паблик svbnews, это случилось возле дома № 3 на улице Кручинина.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что в полицию поступило сообщение по поводу повреждения автомобиля. Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к нему.

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#происшествия #Свободный #транспорт

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Комментарии
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  • бабаяга

    бабаяга
    3 часа назад

    кто заголовки сочиняет?

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    бабаяга

    кто заголовки сочиняет?



    Мурзилка

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    8 минут назад

    бабаяга

    "кто заголовки сочиняет?"

    -жертва ЕГЭ....

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