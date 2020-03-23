«Они боятся человека больше»: благовещенец о домашнем террариуме (видео)

23-летний благовещенец Александр Прокопенко – один из немногих, кто вместо привычных домашних животных держит дома настоящую экзотику.

В террариуме у молодого человека имеются четыре бородатые агамы, два реснитчатых геккона-бананоеда, капский варан, пять змей, а также два десятка пауков, скорпионов и три фермы тараканов, которые не поддаются исчислению.

Такую коллекцию благовещенец собрал за три года, постепенно приобретая питомцев в западной части России. В планах у амурчанина – завести крупную ящерицу – аргентинского черно-белого тегу. Подробности в материале Альфа ТВ.