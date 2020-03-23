Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:32 0

«Они боятся человека больше»: благовещенец о домашнем террариуме (видео)

«Они боятся человека больше»: благовещенец о домашнем террариуме (видео)

23-летний благовещенец Александр Прокопенко – один из немногих, кто вместо привычных домашних животных держит дома настоящую экзотику.

В террариуме у молодого человека имеются четыре бородатые агамы, два реснитчатых геккона-бананоеда, капский варан, пять змей, а также два десятка пауков, скорпионов и три фермы тараканов, которые не поддаются исчислению.

Такую коллекцию благовещенец собрал за три года, постепенно приобретая питомцев в западной части России. В планах у амурчанина – завести крупную ящерицу – аргентинского черно-белого тегу. Подробности в материале Альфа ТВ.

Просмотров всего: 648

#животные #отдых

распечатать


Общество

На благоустройство трех скверов в Свободном в этом году потратят более 40 миллионов

В России и мире

Возле рифа Нингалу в Индийском океане ученые сняли странных существ (видео)
Общество 2

В парке Дружбы Благовещенска поселятся панды

Общество 2

В Приамурье начали выдавать разрешения на весеннюю охоту
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь