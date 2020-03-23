В Амурской области ожидается потепление: прогноз погоды на 24 марта

Фото: Амур.инфо

24 марта в Амурской области ожидается переменная облачность, без осадков. Умеренный ветер подует с юга. Температура ночью на севере области снизится до минус 15...20, местами – до 8...13, на юге – до минус 5...10. Днем на севере ожидается потепление до плюс 2...7, местами – до плюс 2, на юге будет 8...13 выше нуля.

В Благовещенске переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит 5...7 ниже нуля, днем – 11...13 выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

Как сообщало Амур.инфо, с 24 по 27 марта в связи с прохождением активного юго-западного циклона на территории Амурской области ожидаются резкие изменения погодных условий. Сначала ожидается повышение температуры, потом дождь или мокрый снег, усиление ветра, гололед.