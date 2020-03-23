Амурская область получит 115 миллионов рублей на комфортную городскую среду

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распределение межбюджетных трансфертов регионам на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Финансирование на эти цели получат пять регионов Дальнего Востока, среди которых Приамурье.

Амурская область и Бурятия получат на создание комфортной городской среды больше всего средств в ДФО – по 115 миллионов рублей. Забайкалью, Чукотке и Якутии выделили по 45 миллионов рублей.

Известно, что в Якутии в Верхоянске построят сквер «Үhүйээн», что в переводе с якутского языка означает «былина». Там создадут несколько функциональных зон, детские и спортивные площадки, навесы, столы со скамейками, прогулочные дорожки.

Всего 43 регионам выделили пять миллиардов рублей. Деньги пойдут на реализацию проектов в рамках проведения всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, пишет ИА «Восток России».