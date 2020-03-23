Восстановленный танк первой в мире женщины-танкиста испытан в Приамурье

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Легендарный именной танк Т-34 «Боевая подруга» первой в мире женщины-танкиста после восстановления проверили ходовыми испытаниями на трассе «Танкового биатлона» в Амурской области.

«Специалисты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (Благовещенск) провели ходовые испытания легендарного именного танка Т-34-85 первой в мире женщины-танкиста Марии Октябрьской. В ходе тестовых заездов танк проверили на полигоне училища, проехав по маршруту препятствий. Танк показал высокие ходовые качества», – сообщает «Интерфакс – Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Восстановление танка «Боевая подруга» из пустого корпуса, который находился на одной из баз хранения списанной техники, было начато два года назад. В прошлом году были восстановлены исторический вид машины, трансмиссия и силовое отделение. В текущем году танку восстановили ходовую часть, ведется работа по восстановлению боевого отделения и отделения управления боевой машины.

Танк модификации Т-34-85 «Боевая подруга» стал легендарным еще в годы Великой Отечественной войны. Всего известно о четырех танках, первый из которых приобрела за собственные средства Герой Советского Союза Мария Октябрьская. С личного разрешения Иосифа Сталина она стала первой в мире женщиной механиком-водителем.

Восстановленный коллективом ДВОКУ танк принимал участие в боях с фашистами в составе 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса и закончил войну под Кенигсбергом. На стволе танка имеются пять звезд, что говорит об успешном уничтожении пяти боевых единиц техники противника. Также имеется знак «Гвардия», белая стрела и надпись «Боевая подруга».