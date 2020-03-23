В амурской лаборатории показали, как делаются тесты на коронавирус

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области показали, как они проводят тесты на коронавирусную инфекцию. Уже больше месяца их делают в испытательном лабораторном центре микробиологической лаборатории. Пробы туда поступают с февраля, результаты амурчане узнают день в день.

Как рассказала заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области Екатерина Бурдинская, в настоящее время исследуются анализы лиц, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусу, а также лиц с симптомами респираторной инфекции, прибывших из-за рубежа. Кроме того проводятся исследования анализов амурчан с симптомами респираторной инфекции, у которых был контакт с лицами с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом либо с лицами, прибывшими из стран, неблагополучных по коронавирусу.

«Исследования проводятся методом ПЦР. Этот метод относится к высокочувствительным и высокоточным. Проходит он в несколько этапов. На первых этапах происходит выделение, очищение пробы, накопление и в дальнейшем уже детекция или определение антигена в материале. Какой материал поступает на исследование? Это мазки из зева и носа, смывы, мокрота. Мощность нашей лабораторной базы позволяет проводить достаточное число исследований. Ежедневно мы смотрим от 30 до 60 проб в день. И это не предел. В случае необходимости мы готовы взять объемы до 4 раз больше», – сказала Екатерина Николаевна.

Всего с начала проведения исследований на коронавирус в Приамурье исследовано более полутора тысяч проб. Пробы поступают в лабораторию ежедневно, и в этот же день специалисты готовы выдать результат, несмотря на то, что тест на коронавирус достаточно сложный.

«Тест-системы у нас в достаточном количестве. В еженедельном режиме мы получаем новые тесты на текущую деятельность и плюс неснижаемый запас. Тестов сейчас примерно на полторы тысячи исследований. В настоящее время обследованию подлежит определенный контингент граждан. Просто так человек, если захочет, обследоваться не может. Это нецелесообразно. Если есть какие-то подозрения, отмечается какая-то симптоматика, человек был в контакте с тем, у кого подозревают коронавирус, тогда необходимо обратиться за медпомощью. И врач, осмотрев и собрав эпиданамнез, четко установит – есть критерий для обследования или нет», – заключила Екатерина Бурдинская.