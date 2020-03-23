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сегодня, 13:35 0

В Амурской области циклон резко изменит погоду

В Амурской области циклон резко изменит погоду
Фото: pixabay.com

С 24 по 27 марта в связи с прохождением активного юго-западного циклона на территории Амурской области ожидаются резкие изменения погодных условий. Ожидаются дождь и мокрый снег.

24-25 марта в теплом секторе циклона преобладающий фон дневных температур будет держаться на уровне плюс 6...12 градусов. 25-26 марта ожидается усиление ветра в порывах до 15-20 метров в секунду.

Смещение циклона будет сопровождаться выпадением осадков в виде мокрого снега и дождя, на севере области осадки будут сильными.

27 марта сохранится погода с сильным ветром. С затоком холодной воздушной массы вероятно понижение температуры воздуха на 5-10 градусов. Велика вероятность гололедных явлений, сообщает амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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#погода

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