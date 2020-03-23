У туристов из Вьетнама коронавирус не обнаружили

Амурский Роспотребнадзор сообщил, что у прилетевших из Вьетнама в Благовещенск с повышенной температурой туристов коронавирусной инфекции не обнаружено. Три человека с признаками заболевания были обследованы на наличие COVID-19, результат отрицательный.

Как сообщало Амур.инфо, повышенную температуру выявили в аэропорту у троих россиян, вернувшихся с острова Фукуок. Все трое – ребенок и двое 2 взрослых – амурчане. Пассажиров доставили в областную инфекционную больницу. После повторного измерения температуры в медицинском учреждении у всех она была нормальной.

Самолет из Вьетнама прибыл в аэропорт Благовещенска 21 марта. На борту судна находился 241 россиянин. Из числа прибывших 228 – жители Амурской области, 13 человек – жители других субъектов (Приморский, Хабаровский края, Республика Саха (Якутия), Удмуртская Республика).

Сотрудники областного Роспотребнадзора провели тепловизионный контроль и медицинский осмотр всех пассажиров. Всем прибывшим выданы постановления о домашней изоляции, вручены памятки о правилах изоляции и получения больничных листов.

За прошедшую неделю через временно отрытые коридоры пассажирского пункта пропуска в Благовещенск из КНР прибыло 14 граждан, в отношении которых специалистами санитарно-карантинного контроля управления Роспотребнадзора по Амурской области проведен двойной тепловизионный контроль и осмотр медицинскими работниками. Три человека с повышенной температурой тела изолированы в инфекционной больнице. За остальными прибывшими организовано проведение ежедневного медицинского осмотра.

Ведомство сообщает, что установлен контроль в отношении водителей, которые на прошедшей неделе перевозили грузы из КНР. Кроме обязательного использования перевозчиками медицинских масок, перчаток, обработки рук кожными антисептиками, в отношении всех водителей проводится двойной тепловизионный контроль. Лиц с повышенной температурой тела и признаками инфекционных заболеваний не выявлено.

Управлением проводится ежедневный мониторинг заболеваемости респираторными инфекциями среди лиц, прибывших из КНР и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия. Все обратившиеся за медицинской помощью оперативно обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. Установлено, что заболевания у данных граждан вызваны гриппом А и В, а также другими респираторными вирусами.

Обследования на новую коронавирусную инфекцию проведены у 896 человек, сообщается в еженедельном отчете амурского Роспотребнадзора. Больных коронавирусной инфекцией (COVID-19) не зарегистрировано.

Роспотребнадзор не рекомендует посещение стран с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции до стабилизации эпидемиологической обстановки.