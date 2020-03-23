Из-за коронавируса МТС обнуляет стоимость звонков на ряд номеров

В компании МТС решено поддержать абонентов, оказавшихся в сложном положении из-за эпидемиологической ситуации в мире и действующих ограничений на пересечение границ. С 20 марта 2020 года стоимость звонков на ряд номеров обнуляется, то есть позвонить на определенные номера можно бесплатно.

Бесплатными будут вызовы на горячую линию Ростуризма, горячую и информационную линии департамента здравоохранения Москвы, в ситуационный центр МИД и номера авиакомпаний, совершающих рейсы за границу и внутри страны. Вызовы будут бесплатными для всех абонентов МТС при нахождении как в России, так в любой стране мира. Полный список номеров +7 (499) 678-12-03 горячая линия Ростуризма +7 (495) 870-45-09 горячая линия департамента здравоохранения Москвы +7 (499) 251-83-00 инфо-линия департамента здравоохранения Москвы + 7 (495) 587-88-60 +7 (499) 244-19-77 +7 (499) 244-19-88 +7 (499) 244-28-47 ситуационный центр МИД +7 (495) 139-87-90 Aegean Airlines +7 (495) 969-22-48 Air Baltic +7 (495) 411-66-55 Air France +7 (495) 221-82-00 Alitalia +7 (495) 705-91-04 Austrian Airlines +7 (495) 374-55-14 Azur Air +7 (499) 951-27-19 British Airways +7 (495) 411-84-38 Brussels Airlines +7 (499) 951-25-86 Emirates +7 (495) 933-00-56 Finnair +7 (495) 258-84-10 Iberia +7 (495) 411-77-66 KLM +7 (499) 951-26-02 LOT +7 (495) 411-84-44 Lufthansa +7 (495) 730-50-80 Nordwind Airlines +7 (495) 981-00-77 Qatar Airways +7 (495) 212-12-51 Red Wings Airlines +7 (495) 783-07-07 S7 Airlines +7 (495) 782-93-53 SAS +7 (495) 411-84-43 Swiss + 7 (495) 775-08-49 Turkish Airlines +7 (495) 211-40-30 Utair +7 (499) 500-56-76 Wizz Air +7 (495) 223-55-55 Аэрофлот + 7 (499) 215-23-00 Победа +7 (495) 139-77-77 Россия +7 (499) 920-22-52 Уральские авиалинии

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#технологии

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Анна Краснобаева