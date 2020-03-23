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сегодня, 13:08 0

В период пандемии занятия сексом следует ограничить

В период пандемии занятия сексом следует ограничить
Фото: pixabay.com

Людям, чьи партнеры находятся на карантине, не стоит заниматься с ними сексом, пока есть риск заразиться коронавирусом. В том, что этим можно нанести себе вред, уверен профессор медицинских наук Пол Хантер.

Следует избегать любых интимных отношений с самоизолированным партнером в течение семи дней, если у него наблюдаются такие симптомы, как кашель, предупредил медик.

В особой зоне риска, по его словам, пары, которые не живут вместе, и те, кто принадлежит к категории людей, уязвимых к вирусным заболеваниям – им особенно рекомендуется воздержаться от секса.

Пары, проживающие вместе, также не должны вступать в интимные отношения, если у одного из партнеров есть симптомы коронавирусной инфекции, предупредил Хантер. Профессор особо попросил беременных воздержаться от секса с партнером на самоизоляции. И вообще, считает Хантер, во время пандемии следует отказаться от беспорядочной интимной жизни. Он также напомнил о необходимости регулярно мыть руки и не прикасаться к своему лицу или к лицу партнера немытыми руками, пишет «Лента.ру».

19 марта детский врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на несколько вопросов о коронавирусе. Он отметил, что во время секса коронавирус легко передать в «процессе поцелуев», и уточнил, что уже в настоящее время в интернете можно найти «огромное количество поз, при которых можно избегать контактов лицом к лицу».

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#жизнь #коронавирус

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