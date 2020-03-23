Проверки органов надзорной деятельности приостановлены до 1 мая

С 19 марта назначение и проведение проверок, осуществляемых органами надзора и должностными лицами МЧС России в рамках федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального контроля», приостановлены до 1 мая.

«Исключение составят только внеплановые проверки, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение ЧС природного и техногенного характера», – отметил заместитель министра – главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору, генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Супруновский. Также будут проводиться мероприятия, связанные с выдачей лицензий, аттестатов, аккредитаций и других документов разрешительного характера, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Просмотров всего: 596

#коронавирус #МЧС

распечатать

Александр Авдеев