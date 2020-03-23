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сегодня, 13:08 4

Проверки органов надзорной деятельности приостановлены до 1 мая

Проверки органов надзорной деятельности приостановлены до 1 мая
Фото: ivanov-ov.ru

С 19 марта назначение и проведение проверок, осуществляемых органами надзора и должностными лицами МЧС России в рамках федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального контроля», приостановлены до 1 мая.

«Исключение составят только внеплановые проверки, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение ЧС природного и техногенного характера», – отметил заместитель министра – главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору, генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Супруновский.

Также будут проводиться мероприятия, связанные с выдачей лицензий, аттестатов, аккредитаций и других документов разрешительного характера, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#коронавирус #МЧС

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Комментарии
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  • MadNigra

    MadNigra
    1 час назад

    осталось дождаться решения милиции работать удалённо и можно будет идти покупать бухло, сигареты и 2-3 гуся.

  • Мира

    Мира
    36 минут назад

    а 2-3 гуся зачем?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    20 минут назад

    Оу, ждем колбасу с крысами, пельмени с собаками, пиво с мочой

  • Oldlord

    Oldlord
    18 минут назад

    Дмитрий Русский

    Оу, ждем колбасу с крысами, пельмени с собаками, пиво с мочой



    Да вы, батенька, гурман! )))

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