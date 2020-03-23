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сегодня, 12:51 4

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Фото: rosbalt.ru

Политическое решение о переносе голосования по поправкам в Конституцию принято, однако пока не определена новая дата голосования. Скорее всего, оно пройдет в июне. Причем окончательное решение, исходя из графика подготовки к плебисциту, может быть объявлено до 25 марта.

Об этом «Ведомостям» рассказали три человека, близких к администрации президента. По их словам, пока дата, на которую может быть перенесено голосование, не утверждена, но, скорее всего, оно состоится в июне. «Поскольку окончательное решение по дате пока не принято, официально о переносе не объявляют», – поясняет один из собеседников.

Причиной переноса все собеседники называют ситуацию с коронавирусом. Один из них предполагает, что на апрель может прийтись пик эпидемии, после чего она пойдет на спад. По его мнению, голосование по поправкам в Конституцию вряд ли будет совмещено с сентябрьским единым днем голосования, поскольку региональные выборы проводятся в соответствии с законом «Об основных гарантиях избирательных прав...», а этот документ «не стыкуется» с положением о порядке проведения голосования по поправкам в Конституцию. Еще один человек, близкий к администрации, говорит, что выбор новой даты зависит еще и от Единого госэкзамена, который проводится как раз в июне: именно в школах располагаются многие избирательные участки, поэтому голосование возможно после окончания ЕГЭ.

Один из собеседников предполагает, что указ президента с новой датой общероссийского голосования должен появиться до 25 марта, поскольку именно с этой даты начинаются определенные действия, связанные с участием в нем избирателей – в частности, регистрация граждан, желающих проголосовать по месту пребывания через механизм «Мобильный избиратель». Согласно утвержденному 20 марта Центризбиркомом порядку общероссийского голосования, с 25 марта по 16 апреля избиратели, желающие проголосовать по месту пребывания, могут подать соответствующие заявления через портал «Госуслуги» или МФЦ, а также в территориальный избирком.

Собеседники «Ведомостей» в двух региональных правительствах говорят, что официально об изменении даты голосования им пока не сообщали. Однако, по словам одного из них, региональные власти получили установку приостановить подготовку к голосованию – в частности, это касается печатания агитационной продукции. Другой собеседник говорит, что сейчас уменьшилось число заседаний региональных штабов по подготовке голосования, а федеральный центр «перестал педалировать» эту тему. Еще один собеседник говорит, что тема возможного переноса даты голосования затрагивалась 20 марта на заседании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей» о том, правда ли, что принято решение о переносе голосования на более поздний срок, ответил: «Нет. Пока решений никаких не принималось».

17 марта, сразу после подписания указа о назначении общероссийского голосования на 22 апреля, Владимир Путин встретился с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Тогда президент сказал, что голосование пройдет в указанный день, только если позволит ситуация, связанная с коронавирусом. Путин также подчеркнул, что в соответствии с законом о поправке в Конституцию голосование проводится не раньше чем через месяц после подписания указа о назначении даты голосования, но можно провести его и позднее: «Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире и так или иначе, не так остро, как в других странах, тем не менее затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия». Окончательное решение будет принято им исходя из складывающейся ситуации, пообещал президент.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    А для чего тогда весь этот цирк с коронавирусом?!

    Или это только слова, а бдет дистанционное голосование?!

  • Tуман

    Tуман
    17 минут назад

    Я намедни предлагал ввести электронное голосование через интернет.

    Ответ "Да" - бесплатный

    Ответ "Нет" - 5 000 рублей

    Не проголосовал - отобрать корову.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    13 минут назад

    Tуман




    Спасибо, что повторили!



    Пропустила



    Утащу в копилку



  • хаййп

    хаййп
    13 секунд назад

    Tуман

    Я намедни предлагал ввести электронное голосование через интернет.

    Ответ "Да" - бесплатный

    Ответ "Нет" - 5 000 рублей

    Не проголосовал - отобрать корову.



    А если нет коровы, есть только кот. Кота отберут?

    Моего кота можно и в президенты, он как путин не будет ухудшать людям жизнь, я его знаю

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