Андрей Домашенкин: обесценивание подвига народа не допускается

Основной закон России закрепляет защиту суверенитета и территориальной целостности государства как одну из главных функций российской власти. Не допускаются действия, направленные на отчуждение российских территорий. Свое мнение на этот счет выразил президент Амурской областной федерации тайского бокса Андрей Домашенкин.

«Я считаю, очень важно, что в обновленной Конституции большое внимание уделяется суверенитету страны, защите прав россиян и патриотизму. Там четко прописан запрет на отчуждение территории России. Это важно, ведь кто бы в будущем не был президентом, он не сможет принять решение, чтобы продать или подарить даже небольшой клочок земли нашей страны», – отметил президент Амурской областной федерации тайского бокса, депутат Законодательного собрания Амурской области Андрей Домашенкин.

Отдельно Андрей Домашенкин подчеркнул важность поправок, касающихся защиты исторической правды.

«Патриотизм – это еще один важный акцент поправок в Конституцию. Мы чтим память защитников Отечества, уважаем свою историю. Обесценивание подвига народа не допускается. И если раньше это было, скорее, этической нормой, то теперь это норма главного закона нашей страны», – добавил Андрей Домашенкин.

Поправки вносятся в статью 67, которая в новой редакции гласит: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами) направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», – будет указано в статье 67.1.

Полный текст поправок в Конституцию можно прочитать по ссылке.