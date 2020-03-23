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сегодня, 12:46 17

Андрей Домашенкин: обесценивание подвига народа не допускается

Андрей Домашенкин: обесценивание подвига народа не допускается
Фото: riamo.ru/

Основной закон России закрепляет защиту суверенитета и территориальной целостности государства как одну из главных функций российской власти. Не допускаются действия, направленные на отчуждение российских территорий. Свое мнение на этот счет выразил президент Амурской областной федерации тайского бокса Андрей Домашенкин.

«Я считаю, очень важно, что в обновленной Конституции большое внимание уделяется суверенитету страны, защите прав россиян и патриотизму. Там четко прописан запрет на отчуждение территории России. Это важно, ведь кто бы в будущем не был президентом, он не сможет принять решение, чтобы продать или подарить даже небольшой клочок земли нашей страны», – отметил президент Амурской областной федерации тайского бокса, депутат Законодательного собрания Амурской области Андрей Домашенкин.

Отдельно Андрей Домашенкин подчеркнул важность поправок, касающихся защиты исторической правды.

«Патриотизм – это еще один важный акцент поправок в Конституцию. Мы чтим память защитников Отечества, уважаем свою историю. Обесценивание подвига народа не допускается. И если раньше это было, скорее, этической нормой, то теперь это норма главного закона нашей страны», – добавил Андрей Домашенкин.

Поправки вносятся в статью 67, которая в новой редакции гласит: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами) направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», – будет указано в статье 67.1.

Полный текст поправок в Конституцию можно прочитать по ссылке.

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#закон #российская власть

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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • inoy

    inoy
    1 час назад

    также как и стоимость дизельного топлива.....

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    1 час назад

    Процитирую Путина - "ПРОСТО ЧУШЬ! ВСЕ ВЫКОВЫРЯЛИ ИЗ НОСА И РАЗМАЗАЛИ ПО СВОИМ БУМАЖКАМ". Вот примерно такая ценность этой книженции с поправками там или без

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    вот таким людям лучше про патриотизм помолчать

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Это точно-и кто только у нас депутатом не становится

  • RasMike

    RasMike
    1 час назад

    Остальные более двух сот поправок, депутат и президент тайбоксеров и Машинистов увы не освоил). ЗП капает, Машина процветает, можно и базары за урапатриотизм) ага.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Пфф. А разве президенту возжелавшему подарить кусочек земли китайцам, японцам и прочим (из сотен иностранных граждан) нельзя вкатить импичмент? Обвинить в измене Родине? И результате, как минимум, посадить в каталажку?

  • Oldlord

    Oldlord
    54 минуты назад

    Любопытно, сколько депов амурского Закса, читали и знают Конституцию РФ, принятую во времена правления ЕБНа и сколько ознакомились со всеми поправками в эту Конституцию?

    А также, сколько из них согласны с каждой из этих поправок?

  • ay

    ay
    47 минут назад

    Согласны все. Кроме дизайнера.

  • Oldlord

    Oldlord
    39 минут назад

    ay

    Согласны все. Кроме дизайнера.



    Он просто не успел получить распоряжение от партийного лидера, а потому не знал, какую кнопку жать надо.

    А наугад жмакать, ссыкотно стало.)))

  • anschutka

    anschutka
    35 минут назад

    Не обесценивают они подвиг народа, ага. То-то у нас все ветераны живут в комфортабельном жилье, бесплатно ездят на общественном транспорте и получают качественное медобслуживание. То-то наша Держава-Победительница(тм) догнала и обогнала Германию по ВВП и уровню жизни, а немцы на Ладах ездят, ага.

    Патриоты, мля.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    35 минут назад

    Oldlord

    ay

    Согласны все. Кроме дизайнера.



    Он просто не успел получить распоряжение от партийного лидера, а потому не знал, какую кнопку жать надо.

    А наугад жмакать, ссыкотно стало.)))



    Праильна - жмЯкать



    Любопытно, сколько депов амурского Закса, читали и знают Конституцию РФ, принятую во времена правления ЕБНа и сколько ознакомились со всеми поправками в эту Конституцию?

    А также, сколько из них согласны с каждой из этих поправок?



    15 минут на фсёпрофсё. Где там успеть?!

    Кагбэ давно её уже вертят. Поправок ужо много было. В тех не разобрались, а тут такой пакетище

  • Oldlord

    Oldlord
    26 минут назад

    ЛайКа

    Oldlord

    А наугад жмакать, ссыкотно стало.)))



    Праильна - жмЯкать



    Ну, извините великодушно!

    Мы в депутаты не учились, мы своим умишком до всего доходим.

  • Max412

    Max412
    25 минут назад

    А господин Домашенкин и остальные повторюшки, вообще вкурсе, что это Путин передал Китаю легендарный остров Даманский, политый кровью наших солдат? И не только этот остров.

  • Noir

    Noir
    15 минут назад

    Max412

    А господин Домашенкин и остальные повторюшки, вообще вкурсе, что это Путин передал Китаю легендарный остров Даманский, политый кровью наших солдат? И не только этот остров.



    Это наверное потому что в Конституции запрета не было, вот и подарил. Правда, кто даст гарантии, что в дальнейшем еще что-то не передадут, предварительно поменяв Конституцию еще раз?

  • sabotazh

    sabotazh
    10 минут назад

    Дамашенкин и его партия "едорасов" уже обесценила народ. РФ не имеет ничего связанного с победой против фашизма. Это заслуга СССР и его народа.

    Ваша партия, ГОСПОДИН Домашенкин, грабит этот народ как только может на протяжении 20 лет, в том числе и вы, уклоняясь от налогов минимум на 10 млн руб. Только "чудо" вас спасло от уголовки. Так что не надо ля-ля...

  • sabotazh

    sabotazh
    9 минут назад

    http://судебныерешения.рф/33988649/print

  • кержак

    кержак
    1 минута назад

    Oldlord

    ЛайКа

    Oldlord

    А наугад жмакать, ссыкотно стало.)))



    Праильна - жмЯкать



    Ну, извините великодушно!

    Мы в депутаты не учились, мы своим умишком до всего доходим.



    ...ну да...и не скажешь ничо...какой есть...хоть и худой ,зато свой...)))

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