На благоустройство трех скверов в Свободном в этом году потратят более 40 миллионов

В текущем году в городе Свободный появятся три благоустроенных сквера. Работы на этих объектах запланированы по программе «Формирование современной городской среды». На благоустройство потратят более 40 миллионов рублей.

Современный вид приобретут сквер имени Леонида Гайдая, а также общественные зоны в квартале улиц 40-летия Октября – 50-летия Октября и в микрорайоне Северном. По всем трем объектам уже готова проектно-сметная документация. Об этом сообщает администрация Свободного в своем Инстаграме.

С 2018 года по программе «Формирование современной городской среды» благоустроены общественная территория возле обелиска в честь основания города и сквер молодоженов в районе краеведческого музея, а также 16 дворовых территорий.

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