На дистанционное обучение перешли 20 % школьников Амурской области

В образовательных организациях Приамурья начали действовать изменения, принятые с целью недопущения распространения коронавируса. С 23 марта из 100 тысяч школьников на дистанционное обучение перешли 20 % детей, которые учатся по триместрам. Для остальных ребят, занимающихся по четвертям, начались плановые 7-дневные каникулы.

Первые удаленные занятия сегодня начались и для студентов амурских колледжей. В таком режиме они будут учиться вплоть до 12 апреля. Каникул в этот период, как у школьников, не предполагается.

В организациях дополнительного образования с 23 марта по 12 апреля посещение занятий также ограничено, а где это возможно, дети перешли на дистанционное обучение.

Работа детских садов Амурской области осталась без изменений, «утренние фильтры» в учреждениях усилены, сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.

«В садах действует свободная форма посещения. Если родители считают, что ребенка необходимо оставить дома и у семьи есть такая возможность, значит, так и нужно поступить. Штрафы за это предъявляться не будут», – сказала зампред правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Ранее минобрнауки области публиковало перечень электронных ресурсов, которые помогут в организации дистанционного обучения («Российская электронная школа», «Московская электронная школа», «Мособртв», «ЯндексУчебник», «ЯКласс», «Учи.ру», «Платформа новой школы» и другие). Родители, которые уже успели опробовать онлайн-площадки, оставляют положительные отзывы.

«Вот это находка! Мы зарегистрировались в "Российской электронной школе" и уже начали выполнять некоторые задания. Ребенку очень нравится, он даже сам бежит и просит позаниматься с ним, это невероятно», – прокомментировала в Инстаграме регионального минобрнауки одна из пользователей.