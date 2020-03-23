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сегодня, 11:53 3

На дистанционное обучение перешли 20 % школьников Амурской области

На дистанционное обучение перешли 20 % школьников Амурской области
Фото: pixabay.com

В образовательных организациях Приамурья начали действовать изменения, принятые с целью недопущения распространения коронавируса. С 23 марта из 100 тысяч школьников на дистанционное обучение перешли 20 % детей, которые учатся по триместрам. Для остальных ребят, занимающихся по четвертям, начались плановые 7-дневные каникулы.

Первые удаленные занятия сегодня начались и для студентов амурских колледжей. В таком режиме они будут учиться вплоть до 12 апреля. Каникул в этот период, как у школьников, не предполагается.

В организациях дополнительного образования с 23 марта по 12 апреля посещение занятий также ограничено, а где это возможно, дети перешли на дистанционное обучение.

Работа детских садов Амурской области осталась без изменений, «утренние фильтры» в учреждениях усилены, сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.

«В садах действует свободная форма посещения. Если родители считают, что ребенка необходимо оставить дома и у семьи есть такая возможность, значит, так и нужно поступить. Штрафы за это предъявляться не будут», – сказала зампред правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Ранее минобрнауки области публиковало перечень электронных ресурсов, которые помогут в организации дистанционного обучения («Российская электронная школа», «Московская электронная школа», «Мособртв», «ЯндексУчебник», «ЯКласс», «Учи.ру», «Платформа новой школы» и другие). Родители, которые уже успели опробовать онлайн-площадки, оставляют положительные отзывы.

«Вот это находка! Мы зарегистрировались в "Российской электронной школе" и уже начали выполнять некоторые задания. Ребенку очень нравится, он даже сам бежит и просит позаниматься с ним, это невероятно», – прокомментировала в Инстаграме регионального минобрнауки одна из пользователей.

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#коронавирус #образование #школа

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Власти тестируют отмену школ?

  • Ox

    Ox
    2 часа назад

    Сколько энтузиазма!Что-то пока его не разделяю. По моему, наша школа не готова к такому решению.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    А вот детсадовцы стали заложниками ситуации, у них-то каникул нет, да и родителям на работу надо ходить.

    Куда этих кашеедов деть?

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