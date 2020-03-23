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сегодня, 11:58 2

Кинотеатры Благовещенска пока не закрыли двери для посетителей

Кинотеатры Благовещенска пока не закрыли двери для посетителей
Фото: pixabay.com

Российское Минкультуры распространило рекомендации кинотеатрам приостановить работу с 23 марта 2020 года в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией в мире. Приказ министра Ольги Любимовой доведен до правительств всех регионов. На распоряжение уже откликнулись крупные сети кинотеатров России.

Корреспондент Амур.инфо связался с кинотеатрами Благовещенска для того, чтобы узнать об изменениях в их работе в связи с распоряжением министерства.

В сети кинотеатров «Мир кино» в целом показ производится по запланированному репертуару. В «Премиуме» работа идет без изменений. В «Островах» уточнили, что у них действуют ограничения до 49 посадочных мест. В кинотеатр в ДК Профсоюзов тоже не приходило особых распоряжений.

Амурский дом народного творчества также не прекратил в своих кинозалах демонстрацию фильмов, поскольку никаких указаний не получали, хотя в учреждении знают о распоряжении минкультуры РФ.

В киноцентре «Благовещенск» сеансы также идут по запланированному графику, который меняется каждый четверг.

В России ограничивать показ фильмов начали сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема парк» «Формула кино», «Премьер-зал» и «Каро».

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#кино #коронавирус #культура

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Завтра уже могут быть закрыты...

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Я вчера ходил в кино.

    Попрощался так сказать с кинематографом...

    Теперь неизвестно когда пойду

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