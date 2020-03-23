Кинотеатры Благовещенска пока не закрыли двери для посетителей

Российское Минкультуры распространило рекомендации кинотеатрам приостановить работу с 23 марта 2020 года в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией в мире. Приказ министра Ольги Любимовой доведен до правительств всех регионов. На распоряжение уже откликнулись крупные сети кинотеатров России.

Корреспондент Амур.инфо связался с кинотеатрами Благовещенска для того, чтобы узнать об изменениях в их работе в связи с распоряжением министерства.

В сети кинотеатров «Мир кино» в целом показ производится по запланированному репертуару. В «Премиуме» работа идет без изменений. В «Островах» уточнили, что у них действуют ограничения до 49 посадочных мест. В кинотеатр в ДК Профсоюзов тоже не приходило особых распоряжений.

Амурский дом народного творчества также не прекратил в своих кинозалах демонстрацию фильмов, поскольку никаких указаний не получали, хотя в учреждении знают о распоряжении минкультуры РФ.

В киноцентре «Благовещенск» сеансы также идут по запланированному графику, который меняется каждый четверг.

В России ограничивать показ фильмов начали сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема парк» «Формула кино», «Премьер-зал» и «Каро».