Минсоцзащиты Амурской области приостановило личный прием граждан
В министерстве социальной защиты населения Амурской области приостановлен личный прием граждан и прием письменных обращений. Информация об этом появилась 23 марта в Инстаграме министерства.
Гражданам для обращения в амурское минсоцзащиты рекомендуют использовать:
- – почтовую связь (675000, Благовещенск, улица Шимановского, 8);
- – электронную почту министерства социальной защиты населения Амурской области (1000@mszn.amurobl.ru);
- – интернет-приемную министерства социальной защиты населения Амурской области (amurobl.ru/pages/organy-vlasti/iogv/ministerstva/soc/internet-priyemnaya-i-rabota-s-obrashcheniyami-grazhdan);
- – информационный интернет-портал правительства Амурской области «Открытый регион Амурская область» (or28.amurobl.ru или регион.амурскаяобласть.рф);
- – единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru).
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