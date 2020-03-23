Минсоцзащиты Амурской области приостановило личный прием граждан

В министерстве социальной защиты населения Амурской области приостановлен личный прием граждан и прием письменных обращений. Информация об этом появилась 23 марта в Инстаграме министерства.

Гражданам для обращения в амурское минсоцзащиты рекомендуют использовать: – почтовую связь (675000, Благовещенск, улица Шимановского, 8);

– электронную почту министерства социальной защиты населения Амурской области (1000@mszn.amurobl.ru);

– интернет-приемную министерства социальной защиты населения Амурской области (amurobl.ru/pages/organy-vlasti/iogv/ministerstva/soc/internet-priyemnaya-i-rabota-s-obrashcheniyami-grazhdan);

– информационный интернет-портал правительства Амурской области «Открытый регион Амурская область» (or28.amurobl.ru или регион.амурскаяобласть.рф);

– единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru).

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#коронавирус #соцзащита

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Александр Авдеев