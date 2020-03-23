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сегодня, 11:27 6

Минсоцзащиты Амурской области приостановило личный прием граждан

Минсоцзащиты Амурской области приостановило личный прием граждан
Фото: yandex.ru

В министерстве социальной защиты населения Амурской области приостановлен личный прием граждан и прием письменных обращений. Информация об этом появилась 23 марта в Инстаграме министерства.

Гражданам для обращения в амурское минсоцзащиты рекомендуют использовать:

  • – почтовую связь (675000, Благовещенск, улица Шимановского, 8);
  • – электронную почту министерства социальной защиты населения Амурской области (1000@mszn.amurobl.ru);
  • – интернет-приемную министерства социальной защиты населения Амурской области (amurobl.ru/pages/organy-vlasti/iogv/ministerstva/soc/internet-priyemnaya-i-rabota-s-obrashcheniyami-grazhdan);
  • – информационный интернет-портал правительства Амурской области «Открытый регион Амурская область» (or28.amurobl.ru или регион.амурскаяобласть.рф);
  • – единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru).

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#коронавирус #соцзащита

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Комментарии
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  • MadNigra

    MadNigra
    2 часа назад

    Это да. Такие ценные ГосКадры должны беречь своё здоровьичко. А то вдруг апокалипсис, а после общество без соцзащитников останется - вымрем жеж.

    Это же не продавцы в магазинах и не медики ....

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

  • Nakamura

    Nakamura
    1 час назад

    А почему не прекратили личный прием граждан ПФР и МФЦ, что за избирательность такая, кто определяет кому жить а кому нет. Клоунаду устроили очередную

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Я думаю, что им без нас никак, ведь они и живут на деньги пенсионеров, а здоровье берегут только своё. При СССР такой структуры не было, был Горсобес, где на весь город работали 3 человека...! А сейчас 4 этажа соцзащиты, да ещё и 3 этажа пенсионный фонд.

  • MadNigra

    MadNigra
    1 час назад



    Европейским странам не следует рассчитывать на быструю победу над коронавирусом, континенту для этого может потребоваться до двух лет, считает один из ведущих китайских вирусологов Чжан Вэньхун



    Вот интересно, а если взаправду так - Зощита будет все 2 года по кабинетам прятаца?

    Или через недели 2 таки явят себя миру с лозунгом "Видите, даже рискуя жизнями, мы будем продолжать защищать социально незащищённые слои населения" .

  • OT

    OT
    1 час назад

    А зарплата значит будет начисляться как в полном объёме отработаная? Зарплату тоже надо срезать.

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