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Возле рифа Нингалу в Индийском океане ученые сняли странных существ (видео)

Возле рифа Нингалу в Индийском океане ученые сняли странных существ (видео)
Фото: скриншот видео www.youtube.com

Австралийские ученые впервые исследовали глубоководные места возле кораллового рифа Нингалу в Индийском океане у северо-западного побережья Австралии. Они использовали телеуправляемый подводный аппарат (ROV), чтобы изучить невероятное биоразнообразие этой подводной области.

Возле Нингалу существует много новых видов живых существ, которые еще не названы и не описаны учеными, сообщают в Институте океана Шмидта.

Ранее команда поделилась подводным видео из морского заповедника Бремер, где заметила многих странных обитателей, в том числе личинку со щупальцами – необычный экземпляр цериантарии. На видео, снятое подводным роботом, попала личинка этого морского животного из отряда коралловых полипов. Она носит название церинула. Церинулы подолгу существуют в планктоне, где ведут хищный образ жизни.

Скриншот видео twitter.com/SchmidtOcean

Жутковатого представителя цериантарий заметили в морском заповеднике Бремер на юго-востоке Австралии. Ученые из Института океана Шмидта изучают здесь кораллы и берут пробы воды. Они ведут прямые трансляции погружений. Об этом сообщает News.mail.ru.

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#животные #природа

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