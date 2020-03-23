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сегодня, 11:11 9

Состояние амурчан, прибывших из Вьетнама с температурой, не вызывает опасений медиков

Состояние амурчан, прибывших из Вьетнама с температурой, не вызывает опасений медиков

Состояние здоровья пассажиров чартерного рейса, прибывшего с острова Фукуока (Вьетнам) в Благовещенск, не вызывает у медиков опасений. Об этом рассказали в минздраве Приамурья.

Как сообщалось, 21 марта у троих пассажиров, прилетевших в благовещенский аэропорт, зафиксировали незначительное повышение температуры – до 37,1. Все трое – ребенок и двое 2 взрослых – амурчане. Их доставили в Амурскую областную инфекционную больницу и еще раз измерили температуру – у всех она была нормальной.

Врачи провели обследование. Признаков респираторной инфекции не обнаружено, анализы на COVID-19 отправлены в лабораторию. В данный момент все трое находятся в режиме самоизоляции по месту жительства под наблюдением врачей.

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#коронавирус

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Вы думаете россияне со своим менталитетом, будучи под подозрением, будут соблюдать "Режиме самоизоляции"?!

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Дмитрий Русский

    Вы думаете россияне со своим менталитетом, будучи под подозрением, будут соблюдать "Режиме самоизоляции"?!



    Говорят, нас будут наручниками к батареям пристёгивать

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Tуман

    Дмитрий Русский

    Вы думаете россияне со своим менталитетом, будучи под подозрением, будут соблюдать "Режиме самоизоляции"?!



    Говорят, нас будут наручниками к батареям пристёгивать



    Это просто сексуальные фантазии

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    "В данный момент все трое находятся в режиме самоизоляции по месту жительства под наблюдением врачей".

    Вот и славненько. Семье и всем нам - не болеть!

  • Lame

    Lame
    2 часа назад

    А в США и Китае используют уже 45минутные тесты на коронавирус.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Lame

    А в США и Китае используют уже 45минутные тесты на коронавирус.



    А нам оно надо?

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Прикольно-а если они были бы носителями? Их стало быть изолировали, а остальные пассажиры не могли стать переносчиками?

  • annaGR

    annaGR
    1 час назад

    За 6 часов лету там уже все 241 чел зараженные, плюс персонал (Если у этих троих именно тот самый вирус конечно). А потом все эти "отдыхающие" еще как то до дому добирались,на такси, на автобусах, поездом.Народ из Якутии, Хабаровска и откуда там еще писали выше..

    Так что пока они до самоизоляции доберутся, успеют еще стольких же заразить... Дай бог чтоб вирус не подтвердился.

  • annaGR

    annaGR
    1 час назад

    За 6 часов лету там уже все 241 чел зараженные, плюс персонал (Если у этих троих именно тот самый вирус конечно). А потом все эти "отдыхающие" еще как то до дому добирались,на такси, на автобусах, поездом.Народ из Якутии, Хабаровска и откуда там еще писали выше..

    Так что пока они до "самоизоляции" доберутся, успеют еще стольких же заразить... Дай бог чтоб вирус не подтвердился.

Показать все (9) Обсудить на форуме
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