Состояние амурчан, прибывших из Вьетнама с температурой, не вызывает опасений медиков

Состояние здоровья пассажиров чартерного рейса, прибывшего с острова Фукуока (Вьетнам) в Благовещенск, не вызывает у медиков опасений. Об этом рассказали в минздраве Приамурья.

Как сообщалось, 21 марта у троих пассажиров, прилетевших в благовещенский аэропорт, зафиксировали незначительное повышение температуры – до 37,1. Все трое – ребенок и двое 2 взрослых – амурчане. Их доставили в Амурскую областную инфекционную больницу и еще раз измерили температуру – у всех она была нормальной.

Врачи провели обследование. Признаков респираторной инфекции не обнаружено, анализы на COVID-19 отправлены в лабораторию. В данный момент все трое находятся в режиме самоизоляции по месту жительства под наблюдением врачей.