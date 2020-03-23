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В Приамурье в 4 многоквартирных домах завершены работы по капремонту кровли

В Приамурье в 4 многоквартирных домах завершены работы по капремонту кровли
Фото: pixabay.com

За прошедшую неделю в Амурской области были завершены работы по капитальному ремонту крыш в 4 многоквартирных домах. Эти дома находятся по адресам: город Свободный, улица Загородная, 79, улица Октябрьская, 3 и 43; город Благовещенск, улица Нагорная, 5.

«По всем объектам оформлены акты приемки выполненных работ. В настоящее время работы по капитальному ремонту проводятся на 72 объектах. Всего в 2020 году запланировано провести капитальный ремонт в 217 многоквартирных домах», – рассказал исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Амурской области Дмитрий Шоплик.

Помимо этого Фондом объявлены закупочные процедуры с целью определения подрядчиков, которые выполнят капитальный ремонт в 41 многоквартирном доме региона. Общая сумма аукционов составила более 340 миллионов рублей, сообщается в Инстаграме министерства ЖКХ Амурской области.

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#ЖКХ

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