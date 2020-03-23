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На подстанциях в Амурской области и Якутии проведут техническое перевооружение

На подстанциях в Амурской области и Якутии проведут техническое перевооружение
Фото: пресс-служба «МЭС Востока»

Техническое перевооружение будет проведено на девяти подстанциях 220 кВ в Амурской области и Республике Саха (Якутия). На энергообъектах установят 56 новых высоковольтных вводов. Инвестиции в проект превысят 110 миллионов рублей. Модернизация повысит надежность электроснабжения объектов Байкало-Амурской магистрали.

В настоящее время новые вводы смонтированы на подстанциях 220 кВ «Дипкун», «Тутаул», «Хорогочи» и «Февральская» в Амурской области и «Хани» на юге Якутии.

Высоковольтные вводы являются частью конструкции трансформаторов, реакторов и выключателей. Они предназначены для изоляции выводимых концов обмотки и последующего крепления устройства к различным дополнительным приборам и элементам. От их надежной работы зависит работоспособность оборудования и стабильное обеспечение потребителей электроэнергией.

Маслонаполненные вводы заменяются на современные аналоги российского производства с твердой RIP-изоляцией, которая выполнена из материала, полученного на основе высушенной в вакууме и пропитанной эпоксидной смолой крепированной бумаги. Вводы с такой изоляцией обеспечивают высокие механическую и термическую стойкость, экологичность, низкий уровень частичных разрядов, пожаро- и взрывобезопасность. Кроме того, твердая изоляция позволяет полностью исключить потери при передаче электрической энергии, сообщает пресс-служба «МЭС Востока».

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#энергетика

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