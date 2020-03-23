За сутки в России еще несколько десятков человек заболели коронавирусной инфекцией

За последние сутки в 6 регионах страны зарегистрирован еще 61 случай заболевания коронавирусной инфекции COVID-2019. Все инфицированные побывали за границей.

Больше всего новых заболевших в Москве – 54 случая; 1 случай в Новгородской области; 2 случая в Кировской области; 1 случай в Архангельской области; один – в Брянской и 2 случая в Удмуртской Республике.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что все они в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование, сообщает федеральный Роспотребнадзор.

Таким образом, в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции.

Под медицинским наблюдением с января 2020 года находилось 104 577 человек, по состоянию на 20 марта под контролем остаются 52 747 человек.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции россиянам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европы. В ведомстве напоминают о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями), рекомендуют максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.