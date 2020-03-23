Коммунисты перенесли празднование юбилея Ленина на ноябрь: обзор прессы

Фото: globalwarming-arclein.blogspot.com

Директор ВОЗ призвал отказаться от алкоголя, сигарет и заниматься споортом; программа «Давай поженимся» ушла на карантин; в США угнали фургон с туалетной бумагой. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Коронавирус внёс свои коррективы в празднование 150-летия В.И. Ленина. Коммунисты вынуждены были перенести дату празднования с 22 апреля на 7 ноября, сообщила «Российская газета». При этом руководство Компартии выразило своё недовольство из-за того, что голосование по Конституции назначили в день юбилея вождя мирового пролетариата.

Хотя не могу не выразить недоумения по поводу того, что в Госдуме коммунисты при голосовании по поправкам показали себя ни вашим, ни нашим: воздержались. Теперь, когда Конституцию 22 апреля утвердят (а что, у кого-то есть сомнения?), в дальнейшем в этот день будут отмечать праздник Конституции, а не очередную дату рождения Ленина. И в полной уверенности, что воздержание к добру не приводит, перехожу к другим публикациям.

Летят утки

Выстраивая оборону против коронавируса, Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал отказаться от спиртного, сигарет, секса и начать заниматься спортом. Он подчеркнул, что следует есть полезную пищу, пить кефир, избегать сладких напитков, алкоголя и прочих услад. Особо отметил, что курение способно повысить риск развития тяжелой формы заболевания при инфицировании. Меня удивляет, как противники удовольствий используют любую малейшую зацепку, чтобы продвинуть свои идеи. Прочитал я об этом в «Известиях».

Напишут же такое

Телесваха Роза Сябитова рассказала газете «Панорама», что программу «Давай поженимся» послали на карантин. Но при этом программа будет выходить в эфир, потому что выпусков снято с достаточным запасом, чуть ли не на пятилетку вперед. А если с коронавирусом до той поры не справятся, можно будет использовать повторы, все равно никто не заметит. Читая о том, что программу послали на карантин, не мог не подумать, почему только на него.

Очень интересно

«Комсомольская правда» рассказывает, какие антикоронавирусные меры принимаются в разных странах. В принципе, много общего: рукомытие, дезинфекция, запрет на обнимашки-поцелуи. Но есть и отличающееся. Так, в Амстердаме, например, на каждой витрине в продуктовых магазинах написано, что брать товар в руки и разглядывать нельзя. Если прикоснулся — запрещено класть обратно. Только идти на кассу и оплачивать.

Полный абзац

Ну и в завершение «Мир новостей», который порадовал заметкой о том, что в Америке, в Северной Каролине злоумышленники угнали фургон, в котором находилось 8 164 килограмма туалетной бумаги. Представляете, 8 тонн туалетной бумаги! Как тут не вспомнить анекдот, опубликованный в «Комсомолке», суть которого в том, что на рынке ценных бумаг лидирует туалетная.