На горячей линии амурчане чаще всего спрашивают о меднаблюдении по прибытии из-за рубежа

По состоянию на вечер 22 марта на горячую линию по коронавирусу в службу 112 поступило 45 обращений от амурчан (нарастающим итогом 315). Большинство вопросов касалось порядка медицинского наблюдения при прибытии из-за рубежа.

На линии с 8 до 20 часов дежурит специалист Благовещенского КЦСОН. За последние сутки поступило 9 заявок по линии социальной защиты по поддержке и координации помощи маломобильным группам населения. Заявки передаются в ОНФ, где они отрабатываются силами волонтёров, после чего отчёт об исполнении поступает в комплексный центр соцобслуживания.

За последние сутки в России зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции в 6 регионах. Дальневосточных регионов среди них нет.

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 367 случаев заболевания. Под медицинским наблюдением с января находилось 104 577 человек, по состоянию на 20 марта под контролем остаются 52 747 человек. Число выписанных граждан – 16 человек. Летальных исходов не зафиксировано.

Как отмечают в областном правительстве, в Амурской области эпидемиологическая обстановка спокойная, случаев заражения коронавирусом не зафиксировано.