В регионы России начинают поставлять многоразовые маски

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запустило механизм централизованных поставок медицинских масок в регионы. Ими можно будет пользоваться неоднократно.

Первая партия в воскресенье, 22 марта, поступила в Калужскую область. Такое решение было принято в условиях, когда необходимо обеспечить ритмичное и бесперебойное снабжение этой продукцией лечебных учреждений и граждан через аптечные сети, исключить возможность спекуляции, а также гарантировать прослеживаемость поставок, сообщает пресс-служба Минпромторга.

Уточняется, что такие решения были приняты в рамках исполнения поручения президента об определении единственных исполнителей для закупок товаров, работ и услуг в суловиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Сейчас мы практически в ежедневном режиме запускаем новые мощности по выпуску СИЗ [средств индивидуальной защиты]. Были приняты все необходимые решения и в результате к работе по производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия. Буквально на днях было получено необходимое регистрационное удостоверение, а сегодня маски уже начали поступать в аптеки. При этом на полную мощность продолжают работать все производства одноразовых масок», – рассказал Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Глава Минпромторга России подчеркнул, что сейчас, чтобы максимально быстро стабилизировать ситуацию с обеспечением и больниц и аптек этой продукцией, необходим четкий алгоритм.

«На данном этапе мы прорабатываем механизм, позволяющий промышленным производителям масок взаимодействовать с единым интегратором, через которого будут осуществляться поставки в регионы. Это снизит нагрузку на производителей и заказчиков, которым не придется искать контрагентов, а мы сможем контролировать процесс отгрузок для конкретных потребителей и сбалансировать его в зависимости от изменения эпидемиологической ситуации», – заявил Мантуров.

Многоразовые маски проходят обязательную стерилизацию и будут поступать в аптеки в упаковках по 7 штук. Для повторного использования многоразовой маски ее необходимо простерилизовать. Сделать это в домашних условиях можно, постирав изделие и прогладив его утюгом, в том числе можно использовать утюг с функцией генерации пара, уточняют в ведомстве.

Производство масок увеличено в России до 1,5 миллионов изделий в сутки силами 300 производителей по всей стране. Однако как минимум три недели медицинских масок в продаже не было. Дефицит породил разного рода альтернативные предложения, главным образом, онлайн. Однако, как утверждают специалисты, вне аптечных сетей маски продаются не только по завышенным ценам, они часто не имеют соответствующих документов, пишет News.ru.