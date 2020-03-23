В Свердловской области школьница родила и выбросила ребенка в окно

В соцсетях в паблике «Плохие новости» появилась информация о том, что в Ивделе, самом северном городе Свердловской области, произошла трагедия. 16-летняя школьница выбросила новорожденного из окна второго этажа. По предварительной информации, ребенок был ее. Якобы она скрывала от родных беременность, а когда пришла пора, тайно родила в ванной.

«Она много уроков пропускала, – рассказывает знакомая школьницы. – И, да, беременности заметно не было. Она всегда ходила в мешковатых кофтах по типу худди. Ну, как мне известно, она в ту ночь пила, много пила, родителей дома не было, и она одна родила в ванной. Сейчас она в больнице. У нее началось осложнение после родов».

Фото предоставлено источником «КП»

Кроме того, знакомые школьницы рассказали, что трагедия произошла еще 19 марта. «Сейчас идет расследование. Подозревают, что она могла залететь от отчима», – добавила собеседница «Комсомольской правды».

В Следственном комитете России по Свердловской области отказались комментировать данное происшествие, так как речь идет о несовершеннолетнем ребенке.