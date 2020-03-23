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сегодня, 09:39 1

По факту кражи из квартиры в Белогорске возбуждено уголовное дело

По факту кражи из квартиры в Белогорске возбуждено уголовное дело
Фото: кадр видео

В пресс-службе УМВД России по Амурской области прокомментировали происшествие, случившееся в Белогорске. Ранее сообщалось, что неизвестные обокрали квартиру в доме на улице Кирова, похитив драгоценности.

В полиции ИА «Амур.инфо» сказали, что заявление по данному факту поступило в правоохранительные органы 21 марта. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

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#Белогорск #криминал #происшествия

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  • Егорий

    Егорий
    53 минуты назад

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