По факту кражи из квартиры в Белогорске возбуждено уголовное дело
В пресс-службе УМВД России по Амурской области прокомментировали происшествие, случившееся в Белогорске. Ранее сообщалось, что неизвестные обокрали квартиру в доме на улице Кирова, похитив драгоценности.
В полиции ИА «Амур.инфо» сказали, что заявление по данному факту поступило в правоохранительные органы 21 марта. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Устанавливаются лица, причастные к преступлению.
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