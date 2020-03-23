Александр Козлов обсудил вопросы безопасности Свободного с новым начальником амурской полиции

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов встретился с назначенным в Амурскую область начальником управления внутренних дел Константином Носковым. Помимо рабочих вопросов, они обсудили, как обеспечить безопасность в городе Свободный.

Глава Минвостокразвития России рассказал, что этот город – точка экономического роста Приамурья. Около Свободного строится Амурский газоперерабатывающий завод, вскоре планируется начать строительство газохимического комплекса. Кроме того, выделяются большие средства из федерального бюджета, на которые строится и ремонтируется социальная инфраструктура в городе. Все это должно сопровождаться повышенными мерами безопасности.

«В городе Свободный остро стоит вопрос общественной безопасности. В городе живет больше 50 тысяч человек, и еще несколько тысяч – это привлеченные строители АГПЗ. Вопросы экономики, социального развития – это наша прерогатива, а вот вопросы безопасности – это, конечно, органы правопорядка. Хотелось бы, чтобы жители чувствовали себя защищено и безопасно в своем городе», – сказал Александр Козлов.

Глава Минвостокразвития рассказал, что уже есть принципиальное решение по строительству жилого дома для сотрудников правоохранительных и надзорных органов. Мэру города дано поручение найти свободный участок земли. По предварительным данным, для полицейских будет выделено сто квартир. На строительство выделят деньги из федерального бюджета по программе «Единая субсидия». После прохождения всех необходимых процедур, вопрос финансирования строительства будет вынесен на правительственную подкомиссию.

«Уверен, что это поможет увеличить и численность личного состава в городе. Ведь сейчас наблюдается недокомплект. Соответственно, больше сотрудников правопорядка – больше патрулей – выше степень безопасности. Своего рода содружество родов войск: мы обеспечим сотрудников жильем, вы обеспечите жителей Свободного защитой», – отметил глава Минвостокразвития.

В целом на город Свободный из федерального бюджета только по программе «Единая субсидия» до 2022 года будет выделено свыше 7 миллиардов рублей. На эти деньги уже построено и реконструировано 17 объектов. В планах на этот год завершить еще 20 объектов, в том числе сдать физкультурно-оздоровительный комплекс, закончить реконструкцию Дома культуры железнодорожников, здания женской консультации, капитально отремонтировать 12 объектов ЖКХ, построить школу на 528 мест. Также по линии Минвостокразвития будет выделено 12 миллиардов на строительство жилого микрорайона для сотрудников АГПЗ. Помимо этого, в городе строятся и ремонтируются социальные объекты в рамках федеральных национальных проектов.