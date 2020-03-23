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сегодня, 09:24 1

В Госдуму внесут поправки о врачебном осмотре по интернету при эпидемии

В Госдуму внесут поправки о врачебном осмотре по интернету при эпидемии
Фото: pixabay.com

Группа единороссов в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект, касающийся телемедицинских консультаций и лечения. Речь идет об отмене обязательного очного осмотра пациента при эпидемии.

«Это позволит обезопасить врачей, контактирующих с заболевшими, и ускорить принятие необходимых медицинских мер в случае, когда человек заболел», – сказал РБК источник в руководстве партии власти.

О необходимости развития телемедицинских консультаций говорил 19 февраля на заседании совета по развитию цифровой экономики при Совфеде секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, совет подготовил поправки к закону «Об основах охраны здоровья», предусматривающие возможность проводить медосмотр, ставить предварительный диагноз и назначать лекарства дистанционно, с помощью телемедицины. Это снизило бы нагрузку на медучреждения, особенно в периоды пика заболеваний, заявил тогда Турчак.

18 марта директор развития Фонда интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предложил в связи с распространением коронавируса ускорить принятие поправок, разрешающих врачам в рамках телемедицины дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.

В письме говорилось, что возможность проводить диагностику и назначать лечение дистанционно может «существенно снизить поток» заболевших пациентов в больницах и благоприятно сказаться на эпидемиологической ситуации.

Также единороссы, по словам двух источников в руководстве партии власти, по поручению своего председателя Дмитрия Медведева готовят предложения о мерах дополнительной поддержки медиков, которые постоянно находятся в больницах и работают с пациентами с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

Одна из мер – направить волонтеров в помощь семьям таких медиков, уточнили оба собеседника РБК. «Имеется в виду помощь по дому, транспортные услуги, доставка продуктов питания, товаров первой необходимости и другие возможные вопросы (которые могут возникнуть)», – сказал один из единороссов.

Кроме того, «Единая Россия» намерена обеспечить врачей медицинскими средствами защиты, на которые сегодня резко возрос спрос в больницах, пояснил второй источник в руководстве партии. Речь идет о масках и антисептиках, приобретение которых организовала «Единая Россия», добавил он.

Официально об этих и других мерах поддержки врачей, работающих с больными коронавирусом, единороссы объявят в ближайшее время, сказали оба источника.

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#коронавирус #российская власть

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    30 минут назад

    Да уж: старикам тут не место...

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