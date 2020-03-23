Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

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Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира. Приостанавливаются все полеты в иностранные государства, за исключением рейсов из Москвы в столицы или крупные города, сообщила Росавиация.

В опубликованном списке рейсов-исключений значатся полеты в 146 стран (в одну страну – только один рейс). Под исключение также попадут чартерные рейсы, при условии перевозки иностранцев за рубеж и россиян – на родину до полного их вывоза.

Россия начала ограничивать авиасообщение из-за коронавируса с 1 февраля – тогда были приостановлены некоторые рейсы в Китай. Затем ограничения расширялись. В частности, они затронули авиасообщение с Южной Кореей и Ираном. Затем последовали приостановки полетов в европейские города, начиная с итальянских.

Ограничения авиасообщения вводились и со стороны других стран. В результате авиакомпании по всему миру были вынуждены приостановить выполнение значительной части рейсов, пишет РИА Новости.

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