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сегодня, 08:55 2

Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
Фото: архив Амур.инфо

Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира. Приостанавливаются все полеты в иностранные государства, за исключением рейсов из Москвы в столицы или крупные города, сообщила Росавиация.

В опубликованном списке рейсов-исключений значатся полеты в 146 стран (в одну страну – только один рейс). Под исключение также попадут чартерные рейсы, при условии перевозки иностранцев за рубеж и россиян – на родину до полного их вывоза.

Россия начала ограничивать авиасообщение из-за коронавируса с 1 февраля – тогда были приостановлены некоторые рейсы в Китай. Затем ограничения расширялись. В частности, они затронули авиасообщение с Южной Кореей и Ираном. Затем последовали приостановки полетов в европейские города, начиная с итальянских.

Ограничения авиасообщения вводились и со стороны других стран. В результате авиакомпании по всему миру были вынуждены приостановить выполнение значительной части рейсов, пишет РИА Новости.

Ранее Амур.инфо сообщало, что троих человек, вернувшихся из Вьетнама в Благовещенск, госпитализировали с температурой.

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#коронавирус #транспорт

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Комментарии
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  • EugeneAp

    EugeneAp
    29 минут назад

    http://www.favt.ru/novosti-novosti/?id=6260

    Господа журналисты. А можно было потратить пять минут и вставить ссылку на новости не СМИ, а конкретно ФАВТ (Росавиации)?

  • Tуман

    Tуман
    18 минут назад

    Поздно

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