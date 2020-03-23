В Приамурье военные применили «Улыбку»

На полигоне в Амурской области разведчики артиллерийского соединения Восточного военного округа применили современный радиопеленгационный метеорологический комплекс «Улыбка» для сбора информации для стрельбы.

Расчет комплекса подготовил оборудование к работе и произвел практический пуск радиозонда на расстояние около 40 километров от поверхности земли. С помощью радиозонда были собраны данные о температуре, влажности, скорости ветра в разных слоях атмосферы для определения поправок для стрельбы дальнобойной артиллерии.

Применение комплекса позволило быстро собрать необходимую информацию и произвести ее анализ для исходных установок точной стрельбы САУ «Малка» и «Гиацинт».

Маневры проводятся на полигоне «Трехречье» в ходе полевого выхода артиллерийских подразделений общевойскового объединения ВВО. К ним привлечено более 2 тысяч военнослужащих и около 400 единиц вооружения и техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.