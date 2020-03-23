Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:22 0

В Приамурье военные применили «Улыбку»

В Приамурье военные применили «Улыбку»
Фото: roe.ru (тематическое изображение)

На полигоне в Амурской области разведчики артиллерийского соединения Восточного военного округа применили современный радиопеленгационный метеорологический комплекс «Улыбка» для сбора информации для стрельбы.

Расчет комплекса подготовил оборудование к работе и произвел практический пуск радиозонда на расстояние около 40 километров от поверхности земли. С помощью радиозонда были собраны данные о температуре, влажности, скорости ветра в разных слоях атмосферы для определения поправок для стрельбы дальнобойной артиллерии.

Применение комплекса позволило быстро собрать необходимую информацию и произвести ее анализ для исходных установок точной стрельбы САУ «Малка» и «Гиацинт».

Маневры проводятся на полигоне «Трехречье» в ходе полевого выхода артиллерийских подразделений общевойскового объединения ВВО. К ним привлечено более 2 тысяч военнослужащих и около 400 единиц вооружения и техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Просмотров всего: 441

#военные

распечатать


Культура

В Благовещенске стартовали еженедельные экскурсии «Музеи о войне»
Общество

Переносить весенний призыв из-за коронавируса не будут
Власть

В Кремле изучат возможность переноса весеннего призыва из-за коронавируса
Общество

Сильнейшие танкисты Амурской области соревнуются в «Танковом биатлоне» в Забайкалье
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь