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Выбор читателей за 22 марта

Выбор читателей за 22 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 22 марта.

Троих человек, вернувшихся из Вьетнама в Благовещенск, госпитализировали с температурой (видео)

У троих россиян, вернувшихся из Вьетнама в Благовещенск, в аэропорту выявили повышенную температуру. Машиной скорой медицинской помощи их немедленно доставили в Амурскую инфекционную больницу.

Четвертый случай заражения коронавирусом выявили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае подтвержден четвертый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Хабаровский край оказался в числе 18 регионов, где за минувшие сутки выявлены новые заболевшие.

Готовить к ремонту улицу Калинина в Благовещенске начали досрочно

В Благовещенске состоялись выездные совещания технического совета по определению объемов работ в рамках ремонта улицы Калинина. В выездном совете приняли участие представители управления капитального строительства, управления ЖКХ города и АО «Асфальт».

Около 3 миллионов российских бизнесменов могут разориться из-за пандемии

Негативное влияние коронавируса на экономику может привести к тому, что 8,6 миллиона граждан лишатся работы, а примерно 3 миллиона предпринимателей потеряют бизнес. Об этом предупреждает Торгово-промышленная палата.

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#Обзор #интернет #СМИ

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Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» – Борис Белобородов
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