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сегодня, 07:26 0

Зейская больница получит новое оборудование для колоноскопии

Зейская больница получит новое оборудование для колоноскопии
Фото: endoexpert.ru

В Зейской больнице города Зея не проводят колоноскопические исследования, что связано с выходом из строя аппарата. Это вызывает недовольство людей. Однако ожидается, что проблема будет решена – в учреждение поступит необходимое оборудование.

«Колоноскоп у нас сломан не первый год, восстановлению не подлежит. Остальные эндоскопические аппараты тоже в плачевном состоянии, обследования мы проводим только благодаря высокой квалификации врача Валентины Сороколетовой. В январе подана очередная заявка в министерство здравоохранения Амурской области на новое оборудование (колоноскоп, гастроскоп, бронхоскоп) стоимостью семь миллионов рублей. После визита в город Зею губернатора, вопрос находится у него на контроле. Нам пообещали, что к концу года оборудование поступит», – сообщила главный врач Зейской больницы Анна Згурина. Ее цитирует Инстаграм издания «Зейский вестник».

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#здоровье #Зея

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