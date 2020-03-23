Зейская больница получит новое оборудование для колоноскопии

«Колоноскоп у нас сломан не первый год, восстановлению не подлежит. Остальные эндоскопические аппараты тоже в плачевном состоянии, обследования мы проводим только благодаря высокой квалификации врача Валентины Сороколетовой. В январе подана очередная заявка в министерство здравоохранения Амурской области на новое оборудование (колоноскоп, гастроскоп, бронхоскоп) стоимостью семь миллионов рублей. После визита в город Зею губернатора, вопрос находится у него на контроле. Нам пообещали, что к концу года оборудование поступит», – сообщила главный врач Зейской больницы Анна Згурина. Ее цитирует Инстаграм издания «Зейский вестник».