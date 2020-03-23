Для Скорпионов – это день покаяния; для Раков – отстранения от суеты: астрологический прогноз на 23 марта

Восход Солнца: 06:25

Заход Солнца: 18:47

Солнце в Овне.

Овен. День несет ослабление ауры, депрессию, тягу к наслаждениям и соблазнам. Будьте осмотрительны: не наделайте ошибок на работе и в личной жизни. Жизненный потенциал начинает снижаться, и вы не сможете объективно оценить события.

Телец. День благоприятный для деловых контактов или эмоциональных привязанностей. Вероятно, многим из вас предстоит известие или событие, которое заставит серьезно задуматься над проблемами личной жизни. Новые знакомства могут стать фундаментом для продвижения по службе, карьеры или финансового успеха.

Близнецы. Благоприятный период для длительных поездок, путешествий, новых увлечений, общения, получения информации, любви. Не исключено, что случайное знакомство окажет влияние на будущую прибыль. Звезды сулят вам успех в поиске дополнительных источников дохода или переходе к новым видам деятельности.

Рак. День будет отмечен чувством отстраненности от внешней суеты. В этой ситуации вы сможете спокойно и не предвзято многое оценить и принять важные решения. Если у вас есть претензии к близким людям или коллегам, то желательно их хорошо обдумать, а затем спокойно обсудить.

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Лев. Вы сможете разобраться с накопившимися делами или укрепить собственные позиции. Несправедливость, допущенная по отношению к вам или к кому-то из вашего окружения, может вызвать у вас негодование. В личной жизни предвидится неожиданное приятное событие. Смотрите в будущее с оптимизмом.

Дева. Активные действия повлекут за собой финансовые потери. Противопоказаны поспешность, излишняя доверчивость, ссоры с близкими людьми. Вероятно множество взрывоопасных ситуаций. Сны следует истолковывать наоборот. День обещает успех в индивидуальном творчестве.

Весы. Возможны мелкие конфликты с близкими людьми. Излишняя мнительность может сослужить плохую службу. Постарайтесь быть терпимее и доброжелательнее. Ваши близкие люди ждут от вас понимания и выражения любви.

Скорпион. День любви, прощения, покаяния. Этот период благоприятен для духовного совершенствования, посещения храма. Старайтесь не погружаться в повседневность, иначе за мелочами не заметите главного. Отдайте себя целиком любимому человеку и будете вознаграждены.

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Стрелец. Распределите приоритеты и смело идите к заданной цели, но старайтесь не проявлять излишних амбиций или. Возможно, перед вами откроются новые перспективы на трудовом поприще: вскоре вам сделают заманчивое предложение, и вы с головой уйдете в новую, захватывающую работу.

Козерог. Придется тратить время и силы на нерешенные проблемы в отношениях с коллегами или близкими людьми. День связан с серьезными провокациями, потерями, обманом. Возможны резкие смены настроения, раздражительность. Постарайтесь уходить от конфликта, переключаясь на другие дела.

Водолей. День пробуждения внутренних сил и преобразования внутренней природы. Возможно, вас ждет увлекательное путешествие или неожиданное знакомство, которое запомнится надолго и принесет массу приятных ощущений. Можете не беспокоиться ни о чем, так как все закончится благополучно.

Рыбы. Быть может, сегодня события будут развиваться не совсем так, как вы этого хотели. К сожалению, повлиять на их ход вам вряд ли удастся. Вероятно, свежие идеи или новые люди откроют вам новые возможности для приложения сил или предложат новую сферу деятельности.

Астролог: Вальдемар Небоходцев