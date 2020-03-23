Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:00

Астрологический прогноз на неделю 23 – 29 марта: Овнам стоит заняться творчеством; Рыбы встретят мудреца

Астрологический прогноз на неделю 23 – 29 марта: Овнам стоит заняться творчеством; Рыбы встретят мудреца

Общий астрологический прогноз на неделю с 23 марта по 29 для всех знаков Зодиака.

Овен. На этой неделе лучше пребывать или в творческом поиске. Бросьте разную нудятину, это сейчас не для вас, да и толку особого от нее не будет. Людям творческих профессий, не скованных обязательствами, хорошо бы написать к такому-то числу батальное полотно шесть на десять метров.

Телец. Отличная неделя для тех Тельцов, которые жизни своей не представляют без опытов, экспериментов и бурных оваций.

Близнецы. Следуйте своим душевным порывам. Помогайте тем, кто нуждается в поддержке, как моральной, так и материальной. Правда, о чувстве меры забывать тоже не стоит. Иначе вам быстро сядут на шею и отделаться от новых подопечных будет непросто.

Рак. Желательно не откладывать завершение важных дел и наконец принять окончательное решение в профессиональной сфере. Вам пригодится такое качество как коммуникабельность, оно поможет вам добиться успеха.

Читайте также
Для Скорпионов – это день покаяния; для Раков – отстранения от суеты: астрологический прогноз на 23 марта

Лев. На этой неделе вы, скорее всего, начнете какой-то частный проект, который отнимет массу времени, сил и нервов, зато в результате даст вам нечто такое, на что вы давно нацелены. Кроме того, появится возможность избавиться от неопределенности в отношениях с кем-то из друзей.

Дева. У типичных Дев весьма неспокойная обстановка может сложиться дома, в семье. Поэтому в эпицентре вашего внимания могут оказаться в первую очередь семейные дела. Во-первых, в семье могут произойти конфликты.

Весы. Весы под влиянием предписаний начальства заплатят долги, налоги, штрафы или алименты. Кого-то болезни заставят раскошелиться, а кто-то приобретет очень нужную технику для работы.

Скорпион. Скорпионы на этой неделе будут склонны к активному поведению, проявлению инициативы. Однако звезды советуют тщательнее выбирать направление деятельности, где вы будете наиболее успешны. Сосредоточьтесь на повышении уровня образования и расширении мировоззрения.

Читайте также
Гороскоп на март 2020 года: Дев ждут новые знакомства, а Стрельцам необходим отпуск

Стрелец. Время в целом неплохое для вас и вашего здоровья, не стоит только сильно перегружать сердечно-сосудистую систему и позвоночник. Будьте сдержаннее при выполнении тяжёлой работы и занятиях спортом. Длительное переутомление может привести к появлению хронических заболеваний.

Козерог. Как вы будете относиться к окружающим, тем же и они ответят вам. Таков закон недели. На работе старайтесь не горячиться и не вступать в конфликты. Не показывайте себя с неприглядной стороны. Кстати, задумайтесь о своем внешнем виде.

Водолей. Научитесь заземляться и не обращать внимания на суету. Все решения необходимо принимать на трезвую голову, не позволяя эмоциям вмешиваться в процесс. Возможны определенные проблемы во взаимоотношениях с коллегами или друзьями.

Рыбы. Рыбы на этой неделе проявят недюжинные интеллектуальные способности в учебе и в решении сложных вопросов. Возможно, вам повстречается опытный и мудрый человек, который может стать примером для подражания и духовным учителем.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Просмотров всего: 465

#гороскоп #гороскоп на неделю

распечатать


В России и мире

В Свердловской области школьница родила и выбросила ребенка в окно
В России и мире 3

Мужчина нашел больше 200 рулонов туалетной бумаги и решил раздать ее бесплатно
В России и мире

Женщина много лет играла в лотерею с одинаковыми числами и выиграла миллион долларов
В России и мире

От коронавируса Наташу Королеву защищает Fashion-маска за 350 тысяч (видео)

Общество

Для Скорпионов – это день покаяния; для Раков – отстранения от суеты: астрологический прогноз на 23 марта
Общество

На Близнецов влияет мрачный Сатурн; Стрельцы могут заставить страдать: астрологический прогноз на 22 марта
Общество 1

Близнецы, идите навстречу просьбам; Козероги, сдерживайте эмоции: астрологический прогноз на 21 марта
Общество 1

Козерогам нужно проявить бдительность; Близнецам придется выбирать: астрологический прогноз на 20 марта
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь