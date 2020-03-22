Источник РИА Новости: в России могут ужесточить карантин по коронавирусу

«Скорость распространения инфекции в России математически соответствует ситуации в таких странах, как Испания, Германия, Франция, Великобритания. Это прирост от 27 % до 33 % ежедневно при сопоставимом количестве заболевших. Для выхода России на траекторию стран, относительно успешно сдерживающих распространение инфекции, таких как Сингапур, Япония, Южная Корея, требуется предпринять решительные меры по карантину, выявлению и наращиванию тестирования контактировавших с заболевшими и их последующей изоляции», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что у России «есть запас времени, чтобы принять эти жесткие, но крайне необходимые меры, и эффективно бороться с коронавирусом», кроме того, власти продолжают «тщательно анализировать информацию о мерах по сдерживанию коронавируса правительствами других стран, выделяя наиболее успешные среди них».

«Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления», — объяснил источник.

Однако позже в информационно-коммуникационном центре опровергли сообщения, что власти РФ склоняются к введению в стране мер по ужесточению карантина в связи с коронавирусом. "Сообщения правительственного источник о том, что "власти склоняется к введению решительных мер по ужесточению карантина" не соответствуют действительности", - сказал РИА Новости источник.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции, распространившейся из Китая в начале года, пандемией. По последним данным, всего в мире заражено более 310 тысяч человек, 13 190 погибли, свыше 95 тысяч выздоровели. В России выявлено 306 больных COVID-19.

Правительства всех стран принимают экстренные меры для борьбы с распространением вируса, некоторые вводят режимы чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации. Так, Евросоюз объявил о закрытии внешних границ на 30 дней.

Россия, в частности, ограничила авиаперелеты и прекратила железнодорожное сообщение со многими государствами. На территории всей страны действует режим повышенной готовности.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.