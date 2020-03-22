Патриарх всея Руси Кирилл предложил смотреть на коронавирус как милость Божию

На фоне распространения коронавируса по планете человек осознает, насколько хрупка человеческая цивилизация. Эта ситуация может подтолкнуть людей поверить в Бога. С этой точки зрения коронавирус – милость Божия, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, 22 марта.

«Мы должны посмотреть на эту ситуацию (с распространением коронавируса – ред.) через призму духовных знаний и подумать, что все это означает и почему Господь попускает эту язву. Здесь возникает возможность подумать не только о гневе Божием, как это было в истории, но, скорее всего, о милости Божией», – сказал патриарх Кирилл.

По его словам, сообщает РИА Новости, появление эпидемии коронавируса должно помочь людям понять, что человеческая цивилизация находится в большом кризисе, «связанном с самоуверенностью и гордыней».

«Господь призывает нашу самоуверенную технологическую цивилизацию, которая полагает, что ей все доступно и возможно, оценить свои возможности и осознать хрупкость этой цивилизации… Чтобы мы, не теряя духовного оптимизма, понимали, что надо всем Бог. Эти обстоятельства должны еще больше укрепить нас в вере, чтобы сомневающиеся стали верующими», – заявил патриарх Кирилл.

Он также призвал каждого человека посмотреть на себя с критической точки зрения и «с надеждой на Господа проходить эти испытания».

Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда опроверг информацию об изменении рабочего графика патриарха Кирилла из-за коронавируса. В середине марта Синод Русской православной церкви утвердил санитарные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Например, во время литургии после каждого причастника ложечку должны обтирать пропитанным спиртом платом. А последующую «запивку» – давать каждому причастнику в одноразовой посуде. Также в храмах рекомендовано воздерживаться от целования чаши и рук.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 266 тысяч человек, свыше 11 тысяч скончались. В России, по последним данным, 306 заболевших.