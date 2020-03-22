Амурчанка рассказала, что купила просроченный ветеринарный препарат

Жительница Зейского района рассказала, что купила ветеринарный препарат, который оказался просроченным. Не зная этого, амурчанка пыталась лечить им свою корову.

По словам женщины, корова отелилась 28 февраля. «Но послед сутки не отходил, а потому мы вызвали ветеринарного врача. Послед удалили, а потом нужно было вводить лекарства. В общем, я приобрела на станции по борьбе с болезнями животных назначенный препарат под названием "Ихглюковит" и в соответствии с рекомендациями специалиста стала делать уколы животному. Но, несмотря на это, корове становилось все хуже и хуже – она лежала и не хотела вставать», – поведала жительница Зейского района.

В итоге врача вызвали еще раз. «Она спрашивает: "Вы прокололи?". Я ответила, что проколола. Она назначила еще лекарства, но ничего не помогло. Животное уже перестало есть. Пришлось вызывать другого специалиста», – рассказывает женщина.

Когда в очередной раз подошло время делать корове уколы, амурчанка впервые обратила внимание на срок годности препарата «Ихглюковит»: оказалось, он закончился в августе 2019 года. «Получается, что в течение всего этого времени я вкалывала своей корове не лекарственный препарат, а отраву? Своими руками губила ее?» – задалась вопросами женщина.

Как пишут «Зейские Вести Сегодня», 16 марта амурчанка пришла на ветстанцию и попросила предоставить чек на купленные лекарства. «Чек мне не дали. Хотела заплатить за второй вызов врача, но мне сказали, что платить не нужно (видимо, узнали и о просроченном лекарстве, и о состоянии коровы). По поводу выдачи мне просроченных лекарств ничего не смог пояснить и главный врач. И никто даже не подумал о том, что нужно хотя бы извиниться», – рассказала жительница Зейского района.

Как отметил главный врач станции по борьбе с болезнями животных Дмитрий Лесков, существует определенный порядок списания и утилизации лекарственных препаратов, срок годности которых вышел. В данном случае имеет место невнимательность специалиста. Также в отпуске находится сотрудник, который должен проводить эту работу. Возможно, накладка произошла в том числе и по этой причине.

Фото: zvportal.ru