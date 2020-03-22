Благовещенка пробежит полумарафон ради «солнечных» детей

Фото: клуб любителей бега «Бег к мечте»

Бегунья из Благовещенска Ольга Аникина подключилась к всероссийскому движению «Атлет во благо», участники которого через свои спортивные акции привлекают внимание к проблемам людей с синдромом Дауна. Акция пройдет 12 апреля.

Ольга вызвалась пробежать полумарафон, а до этого собрать 30 тысяч рублей на печать методических пособий по йоге для «солнечных» детей. За несколько недель до старта часть суммы благотворители уже внесли.

«Людям с синдромом Дауна, как правило, не нужны особые лекарства или специальное питание. Зато им постоянно необходимы развивающие занятия, методики обучения, возможности для занятий спортом... Методичка будет первой такого рода, изданной на русском языке. Благодаря йоготерапии у детей появляется умение правильно дышать, концентрировать внимание, чувствовать свое тело и ощущать себя в пространстве. Заметно повышается уровень контроля эмоций и настроения, что для них особенно важно», – рассказала Ольга Игоревна о проекте.

На 30 тысяч рублей удастся напечатать 150 экземпляров методички, которые будут распространены в Благовещенске среди организаций, курирующих и занимающихся поддержкой семей, где воспитываются дети с синдромом Дауна. Часть книг будет разослана в другие российские города.

По правилам проекта, деньги на издание методичек необходимо собрать до забега с помощью пожертвований на платформе sportvoblago.ru (sportvoblago.ru/avb/atlet-vo-blago/24721). А в назначенную дату – 12 апреля – обязательно пробежать.

«12 апреля был запланирован полумарафон "Путь к звездам" на космодроме Восточный. Но из-за эпидемиологической ситуации он перенесен пока на неопределенный срок. Несмотря на это, я пробегу полумарафон, но в Благовещенске. Желающие поддержать меня так же могут встать на старт и пробежать любую дистанцию. Это не соревнование, поэтому предлагаю бежать в комфортном темпе», – предложила бегунья.

Желающих не только поддержать материально, но и пробежать любое расстояние, Ольга Игоревна будет ждать 12 апреля возле ресторана на выезде из города. Забег планируется устроить вдоль Игнатьевского шоссе в сторону аэропорта. Старт – в 8:00, сказано в сообщении клуба любителей бега «Бег к мечте».