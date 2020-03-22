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сегодня, 17:02 4

Глава Приамурья: на данный момент в регионе нет заболевших коронавирусом

Глава Приамурья: на данный момент в регионе нет заболевших коронавирусом
Фото: instagram.com/va.orlov

Губернатор Амурской области 22 марта в Инстаграме подвел итоги недели. Он призвал граждан не поддаваться панике из-за коронавируса. Отметил, что защитить организм помогут общеизвестные меры профилактики. По словам Орлова, сейчас в регионе нет заболевших коронавирусной инфекцией.

«Мы сформировали 145 мобильных медицинских бригад для помощи людям с высокой температурой и респираторными симптомами на дому. Предприняты все необходимые меры по санобработке автотранспорта, школы с понедельника перейдут на дистанционное обучение. Ситуация находится под полным контролем специалистов. Также на этой неделе запустили горячую линию 112 по вопросам, связанным с коронавирусом», – написал губернатор.

Василий Орлов сообщил, что на предстоящей неделе Законодательное собрание Амурской области рассмотрит ряд инициатив. Одна из важных касается обеспечения жильем детей-сирот. «Тема непростая и тяжко решаемая в регионах. Мы решили с этого года выдавать "жилищные сертификаты" – социальную выплату для приобретения жилья. В этом направим на это 95 миллионов рублей – этого хватит на 50 первых в регионе социальных выплат. Посмотрим, как пойдет. Думаю, очередь будет существенно уменьшаться», – пишет глава области.

Еще одна инициатива касается премирования одаренных детей. Победители олимпиад получат в зависимости от «крутизны» конкурса от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. «Губернаторские стипендии будут и ученикам старших классов. Это должны быть отличники и хорошисты. Каждый месяц – стипендия в 2 тысячи. Студентам колледжей, показывающим хорошие результаты в учении, также будет стипендия – по 2 тысячи в месяц», – указал Орлов.

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#губернатор #коронавирус

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    смотри-если чё мы тебя переизберём

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    1 час назад

    Нет и не выявлено, две большие разницы.

  • домовенок

    домовенок
    26 минут назад

    Дурное дело не хитрое

  • Oldlord

    Oldlord
    4 минуты назад



    По словам Орлова, сейчас в регионе нет заболевших коронавирусной инфекцией.



    Или он просто не знает о них. )

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