Глава Приамурья: на данный момент в регионе нет заболевших коронавирусом

Фото: instagram.com/va.orlov

Губернатор Амурской области 22 марта в Инстаграме подвел итоги недели. Он призвал граждан не поддаваться панике из-за коронавируса. Отметил, что защитить организм помогут общеизвестные меры профилактики. По словам Орлова, сейчас в регионе нет заболевших коронавирусной инфекцией.

«Мы сформировали 145 мобильных медицинских бригад для помощи людям с высокой температурой и респираторными симптомами на дому. Предприняты все необходимые меры по санобработке автотранспорта, школы с понедельника перейдут на дистанционное обучение. Ситуация находится под полным контролем специалистов. Также на этой неделе запустили горячую линию 112 по вопросам, связанным с коронавирусом», – написал губернатор.

Василий Орлов сообщил, что на предстоящей неделе Законодательное собрание Амурской области рассмотрит ряд инициатив. Одна из важных касается обеспечения жильем детей-сирот. «Тема непростая и тяжко решаемая в регионах. Мы решили с этого года выдавать "жилищные сертификаты" – социальную выплату для приобретения жилья. В этом направим на это 95 миллионов рублей – этого хватит на 50 первых в регионе социальных выплат. Посмотрим, как пойдет. Думаю, очередь будет существенно уменьшаться», – пишет глава области.

Еще одна инициатива касается премирования одаренных детей. Победители олимпиад получат в зависимости от «крутизны» конкурса от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. «Губернаторские стипендии будут и ученикам старших классов. Это должны быть отличники и хорошисты. Каждый месяц – стипендия в 2 тысячи. Студентам колледжей, показывающим хорошие результаты в учении, также будет стипендия – по 2 тысячи в месяц», – указал Орлов.