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сегодня, 16:35 0

В Белогорске объявили награду за информацию о преступниках, обокравших квартиру (видео)

В Белогорске объявили награду за информацию о преступниках, обокравших квартиру (видео)
Фото: кадр видео

В соцсетях появилась информация о происшествии в Белогорске, которое произошло в ночь с 14 на 15 марта. Неизвестные обокрали квартиру, расположенную на первом этаже дома по адресу: улица Кирова, 152. Факт кражи ИА «Амур.инфо» по телефону подтвердил хозяин жилища Кирилл.

По словам амурчанина, преступники проникли в квартиру с улицы через окно. Они похитили драгоценности, причем действовали быстро. В тот момент дома никого не было.

Кирилл отметил, что за достоверную информацию об этих людях будет выплачено вознаграждение в сумме, эквивалентной 1 000 долларов. Анонимность гарантируется. Связаться с мужчиной можно по телефону 8-914-062-20-27.

Агентство обратилось за комментарием по поводу происшествия в пресс-службу УМВД России по Амурской области.

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#Белогорск #криминал #происшествия

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